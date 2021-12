Da venerdì 3 dicembre, è in radio e disponibile in digitale “IN UN ISTANTE” (Pirames International), il

nuovo singolo del cantautore ANDREA PETRUCCI (https://pirames.lnk.to/InUnIstante).

Il brano sarà disponibile in digitale anche in versione unplugged.

«“In Un Istante” è un brano molto intimo. – racconta Andrea Petrucci – Nell’agosto di quest’anno ho perso

la mia compagna di soli 40 anni. Lei, ingegnere elettronico, professoressa di tecnologia, scienziato, ma

anche poeta e musicista, ha scritto parte del brano, infatti, in origine era dedicato a me, al nostro incontro

d’amore. Ho deciso così di renderle omaggio finendo ciò che aveva iniziato e dedicandolo a lei. L’ho

terminato con le lacrime agli occhi.»

“In Un Istante” è un brano dalle sonorità pop rock che racconta come spesso i sogni e i desideri debbano

scontrarsi con una realtà che non rispecchia le aspettative.

I protagonisti di questa storia in particolare sono due persone innamorate che progettano un futuro

insieme, ma che devono arrendersi a un finale molto più ingiusto e alla loro vita che cambia “in un

istante”.

Andrea Petrucci nasce ad Ascoli Piceno nel 1981. Si appassiona alla musica da bambino scoprendo i Queen,

che diventeranno la colonna sonora della sua infanzia e adolescenza. A 17 anni inizia ad esibirsi dal vivo

come cantante di alcuni gruppi e in una cover band dei Litfiba e matura diverse esperienze sui palchi.

Ben presto inizia anche a scrivere i propri brani e a partecipare ad importanti concorsi musicali nazionali e locali,

facendo la conoscenza di Saturnino Celani, che diventa il suo mentore musicale. Nel 2006 decide di trasferirsi

a Milano e inizia ad esibirsi con alcune band spaziando tra diversi generi musicali, dal pop rock al prog

rock/metal al new metal. Nel 2010 Andrea pubblica il suo primo album “Andrea Petrucci” con l’etichetta

discografica milanese Moletto di Giovanni Poggio, mentre nel 2013 rilascia il singolo “Questa notte un po’ di

te” (Top Records/Dingo Music). L’anno successivo lavora ad un progetto discografico pop-dance-rock

chiamato “Redpassion” e pubblica i singoli “Dance Honey” e “La Realtà Tra Noi”, oltre all’EP “Keep Dreaming”

(Moltetto/ Edel). A seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, Andrea incide il brano

“Polvere e sassi nel cuore”, un inno alla rinascita e alla speranza, dedicato alle popolazioni colpite dal

terremoto, con il quale si è esibito alla fiaccolata per le vittime del terremoto. Nel 2019 pubblica il singolo

“Sant’Emidio”, in onore del Santo Patrono di Ascoli Piceno e Santo Protettore dai terremoti. A giugno dello

scorso anno Andrea rilascia l’album “Il Coraggio è tra le Braccia di un Sogno” (distribuito da Pirames

International) da cui vengono estratti i singoli “Nel cielo tu”, “A spasso tra le stelle con te” e “Amore”.

