In uscita, il 28 aprile l’omaggio di Francesco ai Led Zeppelin dal titolo “ Post Atomic Zep “

Un omaggio alquanto originale ai Led Zeppelin è il nuovo album di Francesco Bearzatti, il sassofonista italiano noto per il suo approccio al jazz che è solito spingersi oltre i confini del genere.

L’album vuole essere un originale omaggio all’iconica rock band dei Led Zeppelin: affiancato da talentuosi musicisti al basso, alla batteria e agli effetti per chitarra dal vivo, Bearzatti offre una versione fresca ed elettrizzante di alcuni dei più grandi successi dello storico gruppo britannico.

Si tratta di undici tracce che riflettono lo stile caratteristico del sassofono di Bearzatti – capace di fondere melodie intricate a improvvisazioni audaci e rocambolesche – e risuonano di influenze che vanno dal free jazz al rock: “Post Atomic Zep” promette di essere un must per gli appassionati di musica avventurosa e di artisti come John Zorn e The Bad Plus. Ai grandi classici dei Led Zeppelin quali Stairway To Heaven e Going To California sono affiancate anche alcune composizioni originali frutto della visione creativa unica di Bearzatti e dei suoi collaboratori. Con il suo approccio innovativo alla piegatura del genere e all’esplorazione musicale, questo album farà sicuramente scalpore sia nel mondo del jazz che in quello del rock.