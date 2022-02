In uscita il nuovo album di Giusi Ferrero “Cortometraggi “

E’ prevista per domani 19 febbraio l’uscita del nuovo album di Giusi Ferreri che contiene il brano “ Miele “ che tanto successo ha riscosso al recente festival di Sanremo e che è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Presentato in gara al 72° Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston, Giusy Ferreri ha utilizzato in due momenti del brano un megafono vintage per trasformare la sua voce e trasportare da subito gli ascoltatori nel mood retrò del brano. Accanto al direttore d’orchestra, inoltre, è stato posizionato un grammofono d’epoca, altro elemento che ha contribuito a far immergere nell’atmosfera d’altri tempi del brano.

Oltre a “ Miele “ l’album contiene il singolo “ Gli Oasis di una volta “; la cantante siciliana, intento, prepara il suo tour che toccherà, il 1° ottobre 2022, il Parco della Musica a Roma ed il successivo 3 ottobre il teatro dal Veme di Milano

“CORTOMETRAGGI” sarà disponibile in pre-order in formato CD e vinile, in pre-save e in pre-add (https://giusyferreri.lnk.to/Miele_Cortometraggi), è il sesto album in studio di Giusy Ferreri e arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Girotondo”, uscito nel 2017; questa la tracklist di “Cortometraggi”: “Miele”; “Qualsiasi amore”; “Federico Fellini”, “Gli Oasis di una volta”, “Causa effetto”, “Angoli di mare”, “L’amore è un tiranno”, “La forma del tuo cuore”, “Quello che abbiamo perso”, “Cuore sparso”, “Il diritto di essere felice”, “Ricordo”.

Tanti gli artisti e autori che hanno prestato la propria penna e il proprio talento a questo nuovo progetto musicale di Giusy. Tra questi figurano firme come Daniele Coro, Davide Simonetta, Roberto Casalino, Diego Mancino, Giovanni Caccamo, Bungaro, Marco Masini, che torna a scrivere per Giusy in “Il diritto di essere felice”, e Gaetano Curreri, tra gli autori (insieme a Piero Romitelli, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e la stessa Giusy Ferreri) del primo singolo estratto dall’album, “Gli Oasis di una volta”. Il disco, inoltre, è chiuso da “Ricordo”, brano scritto dalla stessa Giusy Ferreri.

L’album “Cortometraggi” è stato inoltre anticipato dal singolo “GLI OASIS DI UNA VOLTA” (https://giusyferreri.lnk.to/Gli_Oasis_), e online è possibile vedere il visual del brano per la regia di Fabrizio Conte: https://youtu.be/-icqjSca0qY. “GLI OASIS DI UNA VOLTA” è una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione.