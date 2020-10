Inaugurata a Roma la nuova sede del ristorante Matermatuta sul terrazzo del prestigioso “The Glam Hotel”

Matermatura sempre più in alto! Dopo l’iniziale sede a livello stradale di Via Milano a Roma il prestigioso ristorante opera di Stefano Podera e Valentina Antonini “ sale “, in tutti sensi, al piano alto (sesto piano) di uno degli AG Hotels di Roma, The Glam Hotel, di fronte al Palazzo delle Esposizioni, sulla sua terrazza Monti, con vista panoramica sul centro della Capitale.

Frequentato tanto dal pubblico romano che da quello turistico, Matermatuta è famoso per essere uno dei posti in grado di servire il miglior pesce in Italia ma anche perché i suoi menu degustazione, di livello gourmet, sono celebri presso tutti gli appassionati anche perché accessibili a tutte le borse.

Il battesimo del ristorante si è tenuto lo scorso 7 ottobre celebrato con un brindisi all’autunno: nell’impagabile atmosfera sulla terrazza, allietato da una violinista rock e limitato a 80 partecipanti nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid Stefano Ferri, Press Officer di AG Group e Maria Chiara Picardi, Head of Sales, Marketing & PR hanno alzato i calici augurando a Stefano Podera ed a Valentina Antonini il merito prolungamento di un successo che si prolunga ormai da diversi anni.

A seguire, alcuni assaggi del prestigioso menù che il ristorante è in grado di fornire, menu, ovviamente, di pesce ma non solo, con gustosissimo finger food a cura dell’abile chef Valentina perfettamente serviti a tavola dai sapienti addetti ai tavoli.

Dichiara il proprietario Stefano Podera: «La nostra parola d’ordine è ricominciare. Dopo un’estate ottima nella vecchia sede, ora ci impegniamo in questo salto di qualità formale, approdando in una delle location più belle di Roma. Un punto d’arrivo sicuramente, ma soprattutto uno sprone a dare sempre il massimo e guardare all’avvenire con la giusta progettualità».

Il nuovo sito di Matermatuta sarà presto online per consultare il vasto menù che é in grado di offrire.