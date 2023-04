Indiana Jones e il Quadrante del Destino in anteprima mondiale a Cannes

Torna, dopo 15 anni, al Festival di Cannes il lungometraggio diretto da James Mangold con l’invitante titolo “ Indiana Jones e il quadrante del destino “; ma non soltanto al Festival di Cannes ospiterà il franchise: il 28 giugno sarà anche nelle sale italiane e potremo quindi vedere il leggendario eroe archeologo ( interpretato da Harrison Ford ) nello svolgimento di una travolgente avventura in giro per il mondo.

Nel cast, oltre all’interprete de (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine, anche Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).

Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.