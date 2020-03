Nasce da una intuizione della wedding planner Barbara Vissani un nuovo social format per accogliere in un raffinato salotto tutti quegli ospiti che intenderanno parlare del made in Italy: “ Guess Who’s Coming “.

A partire dal 15 Marzo, Barbara ospiterà imprenditori ed esperti in un vero e proprio salotto virtuale da lei condotto con l’eleganza ed il brio che la contraddistinguono, con un ricco palinsesto che già dal momento dell’inizio delle conversazioni ha riscosso un forte tributo con il consenso da parte dei suoi numerosi followers.

Innovativa produzione nel suo genere, Guess Who’s Coming vede la wedding planner all’avanguardia e, in un momento così particolare e duro, Barbara Vissani, punta sul made in Italy e sulla valorizzazione delle eccellenze italiane, portando a conoscenza del popolo dei social tante piccole e grandi realtà che evidenziano l’ unicità del nostro Paese.

Brillante conduttrice, Barbara interagisce con i suoi ospiti con eleganza e disinvoltura, facendosi interprete e promotrice di un messaggio di positività e rinascita che, mai come in questo momento, si rende assolutamente necessario: l’iniziativa tende alla promozione del made in Italy attraverso la reinterpretazione dell’unicità e delle tipicità del nostro Paese evidenziando l’ innovazione e l’adattamento alle attuali circostanze dei quali sono capaci gli addetti al settore per trasformare le difficoltà in possibilità ed opportunità attraverso un messaggio di gioia.

Una ricetta vincente che è stata già accolta con entusiasmo dalla titolare de La Vie En Blanc Atelier, Giorgia Albanese intervenuta insieme alla madre Daniela di Francesco, dalla direttrice di Villa Dino, Carla Palombi e dal titolare di Caschera Spa, solo per citarne alcuni che hanno risposto alla chiamata di Guess What’s Coming raccontando nel salotto virtuale di Barbara, le loro realtà aziendali, i loro progetti e, in definitiva, il loro mondo.

Nelle prossime settimane parteciperanno alle serate del salotto altri location manager, catering, make up artist e molte altre figure di rilievo nel panorama nazionale del wedding.

Al riguardo Barbara Vissani ha dichiarato: “Ho pensato ad un salotto virtuale che potesse farci sentirci più vicini, per parlare dei nostri progetti, di ciò che stiamo mettendo in cantiere per quando riprenderemo la nostra quotidianità, un modo per confrontarci e per comunicare che i professionisti sono sempre attivi e disponibili. Un salotto che ci permetterà di scambiarci sinergie e di sentirci vicini anche se siamo lontani, confrontandoci e scambiandoci, idee, opinioni e soluzioni, promuovendo e valorizzando il made in Italy”.

Tutti i giorni dalle ore 17:30 in IG Live su Barbara Vissani Design

Commenti

commenti