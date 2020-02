In attesa della notte degli Oscar, il prossimo 9 febbraio, al Dolby Theatre di Los Angeles dove si svolgerà la cerimonia per l’assegnazione dei Premi Oscar 2020, il premio cinematografico più antico e prestigioso al mondo, su Infinity è disponibile una selezione di titoli candidati all’Academy Award.

A cominciare da Joker, candidato a ben 11 Premi Oscar tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista, che sarà disponibile su Infinity in 4K dal 6 febbraio e a noleggio. Già vincitore del Leone d’Oro alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain: l’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Candidato all’Oscar 2020 come Miglior film straniero, Dolor y Gloria sarà disponibile su Infinity Premiere dal 7 al 13 febbraio e a noleggio. Diretto da Pedro Almodóvar e con protagonisti Penélope Cruz e Antonio Banderas, candidato all’Oscar come Miglior attore protagonista, il film racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico ormai sul viale del tramonto. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza.

Candidato a dieci Premi Oscar, tra cui Miglior film, Miglior regia e Migliore attore protagonista, C’era una volta a… Hollywood è disponibile a noleggio su Infinity. Scritto e diretto da Quentin Tarantino e con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 e segue le vicende di un attore televisivo in declino e della sua controfigura che, intenti a farsi strada nell’industria cinematografica hollywoodiana, si ritrovano a essere vicini di casa di Sharon Tate, appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive.

Rocketman, candidato all’Oscar 2020 per la Miglior canzone ((I’m Gonna) Love Me Again), è disponibile a noleggio su Infinity. Il film ripercorre la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, dalla Royal Academy of Music fino agli anni ’80, sulle note delle sue canzoni più amate.

E per rimanere nell’atmosfera della notte degli Oscar, su Infinity è disponibile anche una selezione di film che hanno ottenuto l’ambita statuetta.

Interpretato da Eddie Redmayne e Alicia Vikander, vincitrice del Premio Oscar 2016 come Miglior attrice non protagonista, The Danish Girl è tratto dall’omonimo romanzo di David Ebershoff e liberamente ispirato alla vita delle pittrici danesi Gerda Wegener e Lili Elbe, la prima persona che si sottopose a un intervento per il cambiamento del sesso.

Diretto da Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza ha vinto il Premio Oscar come Miglior film straniero nel 2014, oltre che il Golden Globe e il BAFTA nella stessa categoria. Il film è ambientato a Roma: è estate e la città splende di una bellezza inafferrabile e definitiva. Jep Gambardella, un giornalista affermato di sessantacinque anni con un fascino che il tempo non ha potuto scalfire, si muove tra cultura alta e mondanità in una Roma che non smette di essere un santuario di meraviglia e grandezza.

A Star is Born ha vinto il Premio Oscar 2019 per la Miglior canzone (Shallow), oltre a ricevere altre sette candidature, tra cui quella come Miglior film. Protagonisti sono Bradley Cooper e la pluripremiata superstar della musica Lady Gaga, nel suo primo ruolo da protagonista in un film, entrambi candidati all’Oscar rispettivamente come Miglior attore protagonista e Miglior attice protagonista. A Star is Born ripercorre la tormentata storia d’amore tra il musicista di successo Jackson Maine e la squattrinata artista Ally, che ha abbandonato il sogno di diventare una cantante… fin quando Jackson la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, la loro relazione entra in crisi a causa della battaglia che Jackson conduce contro i suoi demoni interiori.

Vincitore di tre Premi Oscar (Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro), Dunkirk racconta le vicende di centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate dalle forze nemiche che, Intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a loro.

Scritto e diretto da Jordan Peele, Scappa – Get Out ha ottenuto un Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale nel 2018. Il film racconta la storia di Chris Washington, un fotografo afroamericano che si troverà a fare i conti con la supremazia della razza bianca.

Diretto da Woody Allen e con protagonista Owen Wilson, Midnight in Paris ha ricevuto 4 nomination ai Premi Oscar 2012 tra cui Miglior film e Miglior regia, vincendo il Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale. Il film racconta una storia romantica ambientata a Parigi, nella quale s’intrecciano le vicende di una famiglia, in Francia per affari, e di due giovani fidanzati prossimi alle nozze, tutti alle prese con esperienze che cambieranno per sempre le loro vite.

The Departed ha vinto ben quattro Premi Oscar, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura non originale. Diretto da Martin Scorsese, il film è ambientato nella Boston del 1974 dove la polizia locale e la mafia irlandese si scontrano ogni giorno. È una lotta senza quartiere, dove tutto sembra possibile e, per avere la meglio, le due organizzazioni non esitano a infiltrare i loro uomini nelle fila dell’avversario.

