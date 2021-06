Inizia oggi su RaiPlay “Tocca a te!” di Carlo Conti, la nuova “Corrida” 2.0

Un’appassionante vetrina per dimostrare il proprio talento e per proporsi con piena autorevolezza nell’ambito musicale, poetico, artistico, culinario e non solo: da oggi venerdì 25 giugno arriva, in esclusiva su RaiPlay, “Tocca a te!”, il nuovo show di Carlo Conti che porterà il pubblico alla scoperta di oltre duecento talenti.



Si tratta di coloro che hanno superato la prima scrematura, supervisionata dal celebre conduttore fiorentino. Una selezione lunga e difficile, se è vero che i candidati erano più di milletrecento. I quali, nella scorsa primavera, avevano dovuto inviare alla redazione un video della propria performance (durata massima tre minuti, dimensioni inferiori a 4 GB), aggiungendo una breve presentazione. La partecipazione era libera e gratuita, unico requisito: essere maggiorenni.



A partire da oggi, quindi, i candidati scelti diventano i protagonisti delle quaranta puntate del programma, disponibili in boxset sulla piattaforma digitale Rai. Ogni puntata proporrà cinque-sei esibizioni, nelle quali ogni candidato cercherà di incuriosire, affascinare e meravigliare il pubblico. Saranno loro stessi a presentarsi, attraverso impaginazioni grafiche e originali narrazioni fuori campo, permettendo così al pubblico di conoscerli ed apprezzare meglio il loro contributo.



I casting per il programma si sono conclusi lo scorso 31 maggio ed hanno raccolto moltissime adesioni. I video girati con lo smartphone dagli aspiranti partecipanti, che mostravano le loro abilità e la loro fantasia, sono stati accuratamente selezionati dai produttori e dallo stesso Conti. I migliori, inoltre, saranno resi disponibili su RaiPlay nella pagina di “Tocca a te!”.