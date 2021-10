Iniziate le riprese del film “La grande guerra del Salento” di Marco Pollini

Hanno avuto inizio nell’area salentina che comprende i paesi di Ruffano, Supersano e Specchia, con gli splendidi scorci delle Masserie Le Stanzie, Pizzo falcone, Casale Sombrino, i campi di calcio, le piazze di questa aree del Salento, le riprese di un nuovo film di Marco Pollini tratto dal romanzo del professore salentino Bruno Contini, noto insegnante ed autore di diversi libri storici. Grazie ad un importante lavoro di ricostruzione e di ricerca basato su testimonianze e documenti dell’epoca, si è potuto redigere un racconto cinematografico originale e visionario interpretato da un cast artistico quasi tutto “made in Puglia”. La pellicola, ambientata tra il 1948 e il 1949, narra la storia di Antonio, un giovane ragazzo di Supersano che perde la vita a seguito degli scontri avvenuti dopo la partita di calcio tra Ruffano e Supersano. Antonio fu il primo tifoso nella storia d’ Italia a perdere la vita per una partita di pallone. Oltre alla storia di Antonio, vengono narrate le vicende di Ernesto, imprenditore agricolo e presidente della squadra del Supersano (interpretato da Marco Leonardi, Premio Oscar ® per Nuovo Cinema Paradiso) in aperto conflitto con il presidente del Ruffano, Don Alfredo, ex generala fascista (che sarà interpretato da Paolo De Vita). La passione per il calcio, il tifo, i desideri di vendetta, l’amore tra alcuni ragazzi dei due paesini del basso Salento, poi, faranno da contorno ad un’originale storia tipicamente Italiana. Nel cast: Uccio de Santis, Pino Ammendola, Michele Vigilante, Mandrake, Fabrizio Saccomanno, Lucrezia Scamarcio, Rossana Cannone, Loretta Micheloni, Serena D’Amato, Riccardo Lanzarone, Luca Pastore, Andrea Scardigno, Valerio Tambone, Fabio de Vivo, Stefania Ceccarelli, Martina Di Fonte, l’attore inglese David Katan, Cinzia Marzo e il gruppo Officine Zoe oltre alla partecipazione straordinaria di due importanti ex calciatori. Il film, che è stato presentato in Salento alla masseria Pizzo Falcone, verrà prodotto da Ahora! Film, con il sostegno dell’Apulia Film Commission e sarà distribuito nelle sale cinematografiche, sulle nuove piattaforme e in Tv dalla casa di distribuzione veronese Ahora! Film, con la collaborazione di vari distributori nazionali ed internazionali.