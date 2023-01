Interessante iniziativa in tema di Sostenibilità: la guida Pianeta=Casa di Procter & Gamble

Procter & Gamble, in partnership con con Corepla, WWF, AIDECO E ALTROCONSUMO, ha realizzato una interessantissima guida, un manuale il cui l’obiettivo è quello di far conoscere l’importanza del rispetto dell’ambiente e insegnare a mettere in pratica azioni sostenibili nei comportamenti quotidiani.

La guida, un libriccino di circa sessanta pagine, del quale riteniamo utile la massima diffusone in quanto dedicata particolarmente alle nuove generazioni é scaricabile da https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sZ9HXAZ0BlIH75uw7Rwq5ipzEjinymPM che contiene, oltre al comunicato della conferenza stampa di presentazione, il pdf della guida Pianeta=Casa e i risultati dell’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli che indaga i comportamenti quotidiani per la tutela dell’ambiente.

Nella convinzione, ormai acquisita, che il Pianeta Terra è un patrimonio inestimabile e che l’insieme di piante, animali e microrganismi che la popola e che noi chiamiamo biodiversità è fondamentale per la nostra sopravvivenza, occorre riconoscere che essa è una ricchezza importante quanto fragile e che, quindi, bisogna imparare a prendersene cura.

La guida descrive un viaggio sostenibile suddiviso in due grandi tappe. La prima parte ripercorre gli habitat del Pianeta, spiegandone le peculiarità e l’importanza. Ribadendo quanto l’importanza della sostenibilità sia innegabile per uno stile di vita che rispetti le capacità rigenerative e ricettive dei sistemi naturali. Per parlarne bisogna tenere conto della complessa relazione uomo-ambiente. È infatti ormai chiaro quanto il comportamento collettivo possa incidere sul futuro: il nostro, quelle delle prossime generazioni e quello del Pianeta, così strettamente connessi. Il mondo sta cambiando, lo possiamo vedere dagli evidenti effetti del cambiamento climatico che già si osservano in ogni latitudine del mondo. Ma quali sono state le cause? Quali saranno le conseguenze se non agiamo in fretta? Che cosa possiamo fare per cambiare le cose?

La seconda parte della guida invece entra nelle abitazioni, stanza per stanza, dove vivere la quotidianità in maniera sostenibile può fare la differenza. E visto che sono le nuove generazioni il futuro del Pianeta, tra le pagine non mancano contenuti dedicati a loro, per aiutarli a comprendere il valore della sostenibilità: curiosità, semplici laboratori o brevi quiz.

Nel corso della conferenza di presentazione è stata anche illustrata un’indagine dell’Istituto Piepoli sui consumi dalla quale sono emersi alcuni aspetti interessanti: