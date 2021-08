Intervista a Claudia Alvino: “La Danza, mia vita e passione”

Il Covid 19 ha bloccato tante attività e lasciato a casa atleti sportivi e ballerine. Il Covid 19 ha bloccato tante attività e lasciato a casa atleti sportivi e ballerine.

Da settembre, tutto dovrebbe ritornare come nel 2019, grazie a vaccini effettuati e tamponi molecolari.

Il mondo della danza è pronto a ripartire: a Napoli, alla scuola Rita Romanelli, Claudia Alvino è una delle migliori ballerine e con lei abbiamo parlato di questa ripartenza tanto attesa da chi, appunto, pratica questa meravigliosa arte.

Finalmente a settembre si riparte con la danza: quanto ti è mancata nel periodo Covid ?

“E’ mancata a me ed a tutte le mie colleghe della scuola Rita Romanelli di Napoli. Chiaramente, il mio pensiero va alle ballerine di tutto il mondo ed a chi sta studiando come me questa arte meravigliosa. Da settembre tutto dovrebbe tornare come nel 2019, me lo auguro per il nostro futuro”

Quanto tempo manca al tuo diploma di ballerina ?

“Fino a febbraio 2020, data dell’esplosione del Covid 19, mancavano due anni. Tutte noi abbiamo perso un anno e più. Penso e spero che mi possa diplomare nel 2023″

Cosa rappresenta per te la danza ?

“La danza è tutto per me, è un modo di esprimere la mia libertà. Ballare mi dà emozioni uniche. Spero un giorno di poter danzare nei teatri italiani. Voglio migliorarmi e studiare sempre. Spero di viaggiare e conoscere tante realtà di questo meraviglioso settore”

A chi ti ispiri ?

“Seguo sempre Roberto Bolle, davvero unico e straordinario. Mi piace guardare i video della divina Carla Fracci, la vera regina della danza mondiale”