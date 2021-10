“ Intreccio multiforme “: Marilù Manzini e l’arte a tavola in mostra a Milano

Una mostra tra gusto, musica e vip per Marilù S. Manzini perché se l’arte è bellezza è anche vero che un vernissage può unire in matrimonio il gusto visivo e quello del palato.

Ecco allora che Marilù S. Manzini, seguendo il trend del momento, decide di esporre alcune sue opere: tra un calice di vino, uno sfizio culinario e la musica dal vivo che accompagna la cantante Margherita Piumatti, l’artista, conosciuta come scrittrice e recentemente anche come regista (il suo film, “Il Quaderno nero dell’amore”, uscito nelle sale il 27 maggio di quest’anno in Italia, distribuito dall’Europictures e apprezzato sulla scena internazionale grazie alla partecipazione a vari festival e alla vittoria nel 2020 all’ “International Women’s Film Festival” in Florida ) ha invitato alla suo vernissage estimatori ed amici al “ Mo.Sto.Bistrot “ di Milano insieme a diversi personaggi che la sociologa ed ex volto Rai Deborah Bettega, ha riunito affinché i quadri dell’artista si avviino verso un ampio traguardo che comprenda il massimo del target.

Tra gli intervenuti alla presentazione della mostra, introdotta dal professor Cosimo Mero, il conduttore e attore Manuel Casella, l’attrice Sarah Maestri, ora impegnata nel sociale, intervenuta con amiche e amici, la cantautrice e produttrice discografica Giovanna Nocetti, l’attore e modello internazionale Christopher Leoni, lo showman e coreografo Lele Dinero, la conduttrice Paola Rota e diversi altri.

Alcune delle opere esposte ritraggono facce di bronzo perché certamente esistono al mondo che possono senz’altro essere definite sfrontate, insolenti, impudenti, capaci di azioni riprovevoli senza rimorsi, che non si vergognano di nulla e non arrossiscono mai, proprio come fossero composte di metallo o appunto di bronzo: sono sfacciate nel significato di senza faccia, persone “spudorate”, cioè senza pudore e senza ritegno come nota la Manzini nella sua introduzione alla mostra.

Ultimamente l’artista ha esposto nel 2019 a Milano al “Mia Photo Fair”, la fiera internazionale di fotografia, ed è stata presente a quella dal 7 al 10 ottobre del 2021 con due sue foto, “Quarantine” e “The Kisses” esposte alla Galleria di Paola Colombari.

Sempre nel 2019 ha varcato i confini nazionali con esposizioni a Miami nell’ambito dell’ Art Basel al Mana Wynwood e a New York presso la Unix Gallery.