Al fine di sostenete la campagna #iorestoacasa, tutti i giorni alle 16.00 in diretta Instagram@VH1Italia VH1 il canale musicale di ViacomCBS Networks Italia, e Nicolò De Devitiis, volto di VH1 manda in onda, tutti i giorni alle 16.00 la diretta Instagram dall’account ufficiale @VH1Italia.

Per passare al meglio le giornate fra le quattro mura domestiche si arricchisce il calendario di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo: dopo I Pinguini Tattici Nucleari e Anastasio, tante le guest star che ogni pomeriggio si collegheranno in diretta con l’account Instagram di VH1 per chiacchierare con Nicolò. In ordine alfabetico: ANTHONY IPANT’S, BUGO, EUGENIO IN VIA DI GIOIA, FRANKIE HI-NRG, FRANCESO GABBANI, MAX PEZZALI, SELTON, SERGIO SYLVESTRE e CHADIA RODRIGUEZ. Ognuno di loro farà entrare virtualmente gli utenti nell’intimità della propria casa e delle proprie emozioni e, insieme, interagiranno con i fan online dando spunti su come passare il tempo a casa e lanciando delle challenge casalinghe. Un modo tutto nuovo per continuare a mantenere vivi i rapporti umani in questo momento che ha perso il ritmo della normalità.

IL CALENDARIO DEGLI OSPITI

· Mercoledì 18 marzo Eugenio in via di gioia · Giovedì 19 marzo Sergio Sylvestre · Venerdì 20 marzo Max Pezzali · Sabato 21 marzo Bugo · Domenica 22 marzo Anthony IPant’s · Lunedì 23 marzo Frankie Hi-Nrg · Martedì 24 marzo Selton · Mercoledì 25 marzo Francesco Gabbani · Giovedì 26 marzo Chadia Rodriguez

