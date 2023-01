“IPERSONNIA” opera prima di Alberto Mascia, protagonista Stefano Accorsi sarà su Prime Video dal 30 gennaio

“IPERSONNIA” opera prima di Alberto Mascia, con protagonista Stefano Accorsi sarà su Prime Video dal 30 gennaio.

Thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Diretto da Alberto Mascia e scritto da Alberto Mascia e Enrico Saccà. Nel cast Stefano Accorsi, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Il film è prodotto da Ascent Film e Nightswim.

Italia, futuro prossimo. Le vecchie carceri, sporche, congestionate, piene di violenze e soprusi sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo che li rende inoffensivi e che ha drasticamente ridotto il tasso di recidiva criminale. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.

A Roma le riprese di Ipersonnia, un thriller ambientato in un futuro così vicino da poter essere considerato quasi presente.

La fotografia del film è di Matteo Vieille Rivara, le scenografie di Fabrizio D’Arpino, i costumi di Maria Cristina La Parola, il casting di Valeria Miranda (u.i.c.d.) e il montaggio di Mario Marrone.

Le riprese sono durate 7 settimane e si sono svolte a Roma e dintorni.