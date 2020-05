Irene Pivetti riceve il Tapiro per lo scadalo delle mascherine

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Tapiro d’oro a Irene Pivetti, indagata per la presunta truffa di mascherine importate dalla Cina senza certificazione e finita nell’occhio del ciclone per alcune intercettazioni telefoniche con Lele Mora, in cui avrebbe proposto all’ex agente dei vip di spartirsi gli 80 mila euro di un assegno destinato a un’opera pia.

La Pivetti, intercettata a Milano da Valerio Staffelli, prova a smentire che la sua società collaborasse con persone legate alla banda della Magliana, come affermato da Lele Mora a Live – Non è la d’Urso, e sulle vicende che vedrebbero coinvolta la sua società, l’ex presidente della Camera parla di «fantasia pura».

Qualunque sarà l’esito delle indagini, di certo la società della signora Irene Pivetti ha scelto come sede legale la Repubblica di San Marino, noto paradiso fiscale. Per un esponente della Lega Nord che ha ricoperto la terza carica dello Stato (in qualità di Presdente della Camera dei Deputati), fa particolare impressione. Le indagini faranno i loo accertamenti, i fatti dicono che un esponente dello Stato va contro tutto ciò su cui a giurato, oppure il giuramento vale fino a quando si è in carica?

