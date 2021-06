Isabel Russinova torna sul grande schermo con un film di Davide Ferrario

Grande ritorno al Cinema per Isabel Russinova,l’attrice di origine bulgara ma cresciuta in quel di Trieste, che é tra i protagonisti del nuovo film di Davide Ferrario, dal titolo “Boys”, che verrà presentato in anteprima il 27 Giugno al Taormina Film Fest, alla presenza del regista e del cast.

Il cast è composto, tra gli altri, da Neri Marcorè, Giorgio Tirabassi, Giovanni Storti, Marco Paolini, Saba Anglana e Zoe Tavarelli, quest’ultima nei panni della figlia di Anita (interpretata da Isabel Russinova).

Il ruolo dell’attrice, che ha appena ricevuto il Premio Internazionale “Semplicemente Donna”, è quello irresistibile di Anita, musicista di una band rock anni ’70 ed in questo ruolo speciale, che coniuga cinema e musica, l’attrice è stata diretta, per la parte musicale, da Mauro Pagani, polistrumentista e icona della musica rock, cha ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi.

La storia narrata da Ferrario descrive le peripezie di quattro amici che condividono la passione per la musica e che tra gli anni ’70-’80 avevano una band rock di grande successo, “The boys”. Anita, che ne rappresentava la componente femminile, negli anni ha misteriosamente lasciato il gruppo senza lasciare traccia.

A distanza di anni, agli altri componenti della band, che sono rimasti in contatto tra loro pur avendo preso strade diverse, un trapper chiede di riunirsi per suonare quella musica. Ecco che i personaggi si muoveranno alla ricerca di Anita, che nel frattempo ha avuto una figlia. Le vicende vissute dai personaggi si intrecciano tra di loro riportando alla luce l’originaria passione per la musica che li aveva uniti.

( Crediti fotogafici di Federio Guberti )