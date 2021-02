“iSola” di Elisa Fuksas finalista ai Nastri d’Argento

E’ stato selezionato tra i finalisti ai Nastri d’Argento, per la sezione Cinema Reale il nuovo filmm documentario “ iSola “ di Elisa Fuksas, già presentato con successo alle Giornate Degli Autori della 77a Mostra Internazionale D’arte Cinematografica Di Venezia, nella sezione “Notti Veneziane – L’isola Degli Autori”.

Tra un un video selfie e il telefono che a volte non sta fermo, il film è un’autobiografia sincera e spiazzante in cui il volto della regista ricorre in quasi tutte le inquadrature mentre racconta la scoperta della malattia e il modo di affrontarla, proprio quando tutto il mondo è costretto in casa dalla pandemia. Accompagnata dal suo cane Stella, e dalle immagini catturate col cellulare che rendono l’immediatezza del racconto. Come un antidoto alla paura e alla solitudine che ci riporta, con dolente ironia, la scoperta della malattia e quella di un’amica ritrovata. Accadimenti privati che diventano il pretesto per raccontarsi a se stessa e al mondo.

Il film, ha un prequel nel libro “ Ama e fai quello che vuoi “ edito da Marsilio, il terzo romanzo dell’autrice, alla sua terza ristampa: un romanzo in technicolor come in technicolor è il regno dei cieli; film e libro insieme consistono in due storie, due viaggi, uno letterario e uno cinematografico che tra loro si fondono perfettamente.

La Fuksas racconta quanto amore, quanti eccessi, quante miserie e quanti errori servano per guadagnarsi, da adulti, il battesimo.

Il risultato del romanzo, ma anche del film, è quello di una fede conquistata con la gioiosa consapevolezza di chi, come l’autrice, affronta la vita come un personalissimo viaggio di andata e ritorno da e verso se stessa, senza lasciare indietro nessuno dei propri numerosi, ironici, teneri, fastidiosi difetti.