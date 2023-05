Istituito il “Fondo Lando Buzzanca” a cura dei figli Mario e Massimiliano

I figli di Lando Buzzanca, Mario e Massimiliano, si sono fatti promotori della istituzione, sotto la curatela scientifica dell’Archivio Storico del Cinema italiano diretto dal Presidente Graziano Marraffa, di in Fondo dedicato alla memoria del grande attore siciliano scomparso pochi mesi orsono.

In conseguenza, tutti i materiali originali e l’archivio privato dell’attore, gelosamente custoditi ed ordinati dalla moglie Lucia Peralta, sono entrati in possesso dell’Archivio Storico del Cinema Italiano con il precipuo scopo di conservare nel tempo la memoria storica ed artistica del congiunto e di consegnare alle giovani generazioni di studiosi, professionisti ed appassionati l’opera dell’attore mor65to ad 87 anni dopo una malattia segnata da numerosi ricoveri la sua memoria.

Il Fondo, che è costituito da migliaia di documenti originali riguardanti la carriera professionale e la vita privata dell’artista, è attualmente in fase di catalogazione e di inventario e comprende soggetti, sceneggiature sia cinematografiche che teatrali, copioni, foto, pellicole oltre che elementi scenografici, onoreficenze e premi ricevuti ed il materiale raccolto sarà reso fruibile in occasione di mostre espositive, retrospettive e convegni; formera’ anche oggetto di uno specifico Centro Studi permanente.

A latere dell’annuncio della costituzione del Fondo, la cui presentazione è stata effettuata, presenti Massimiliano Buzzanca, Franco Mariotti ( Presidente del Comitato Scientifico del Fondo ), Raffaele Festa Campanile ( responsabile marketing e sponsorship ) e Graziano Marraffa nella qualità di direttore artistico, è prevista la istituzione del “ Premio Lando Buzzanca “ la cui prima edizione è prevista per il prossimo 18 dicembre 2023 in corrispondenza dell’anniversario della morte del grande attore; il Premio verrà assegnato a quei professionisti dello spettacolo che avranno modo di distinguersi per le loro qualità professionali nei settori del Cinema, del Teatro, della Televisione settori nei quali Lando Buzzanca è risultato essere un vero e proprio Maestro.