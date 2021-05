“ It’s a Sin “ , nuova serie su Starzplay dal 1 giugno 2021

Starzplay manderà in onda dal 1 giugno la serie in cinque episodi “ It’s a Sin “creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years).

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica,It’s A Sin racconta la storia emozionante di un gruppo di giovani uomini che scoprono l’amicizia e l’amore durante la terribile diffusione dell’AIDS negli anni ’80. La serie limitata in cinque episodi esplora le vite di Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas), Colin (Callum Scott Howells) e Ash (Nathaniel Curtis) mentre intraprendono una nuova vita a Londra. I tre e la loro migliore amica Jill (Lydia West), estranei all’inizio, si ritrovano a condividere le reciproche avventure. Ma un nuovo virus sta dilagando e presto le loro vite vengono messe alla prova in modi che non avrebbero mai immaginato. Col passare del decennio anche loro crescono, all’ombra dell’AIDS, ma sono determinati a vivere e amare più intensamente che mai.

La serie vanta un importante gruppo di talenti affermati ed emergenti atteso che il cast include Keeley Hawes (Bodyguard, The Durrells – La mia famiglia e altri animali, Line of Duty, The Missing), Shaun Dooley (Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no, Broadchurch), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Gone Girl – L’amore bugiardo), Stephen Fry (Wilde, Gosford Park) e Tracy Ann Oberman (Friday Night Dinner, Toast of London, After Life).