Ivan Tudisco presenta “Come fiori in attesa della primavera”

Come fiori in attesa della primavera, di Ivan Tudisco ( Rosabianca edizioni, Roma) è una raccolta che comprende nella sua prima sezione: 48 poesie, e nella seconda: 20 aforismi.

La raccolta non presenta una tematica precisa, l’autore affronta la sua ispirazione per come si presenta, e quasi sempre questa giunge sognante, romantica, portando il profumo della natura, dei ricordi di un felice passato vissuto nella sua terra, il sapore di un bacio e dei baci lasciati e mai più ritrovati.

Gli aforismi hanno come le poesie, le descrizioni di immagini ed eventi di un reale passato, o il frutto di una benevole ispirazione, hanno la saggezza del divino fervore, di una semplicità colta al momento, nascente da una terra, che è il cuore, ricca e fertile di un fuoco sempre vivo, alimentato dall’amore per la conoscenza, che è la vita stessa.

La raccolta è disponibile in cartaceo sul sito della casa editrice: www.rosabiancaedizioni.it / o sul sito della Libreriauniversitaria, nel catalogo nazionale di Libro Co. / e in formato ebook su Amazon.

Breve nota biografica

Ivan Tudisco è nato a Napoli, dove attualmente vive, il 08/07/1980, dopo aver frequentato la facoltà di Filosofia ha iniziato a svolgere una lunga serie di lavori.

Nel 2007 ha pubblicato la sua prima raccolta di versi, edita da una casa editrice Siciliana.

Nel 2016 una nuova raccolta di poesie pubblicata in una collana nazionale di autori inediti.

Nel 2017 venne alla luce il suo primo racconto: Gli ultimi, e nel 2018 il secondo racconto: Accadde a Napoli, con una editrice Romana.

Sempre nello stesso anno, ha pubblicato un racconto natalizio: Il sogno di Natale.

Nel 2020 è stato pubblicato il suo primo romanzo in ebook: Gente di Pianura, ambientato nel quartiere Pianura, edito dalla editrice il Loggione, disponibile su tutte le librerie online, quali La Feltrinelli, Mondadori, Sanpaolo e Amazon, e nello stesso anno, due racconti inseriti in due diverse raccolte nazionali edite da: Idrovolante edizioni.

Nel 2021 ha pubblicato una raccolta di favole, disponibile in ebook sul sito della casa editrice: www.ivvi.it

Cura una rubrica sulla poesia e sulla cultura Napoletana, su una testata giornalistica Campana: Qui Campi Flegrei.