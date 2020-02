Lo scorso 18 febbraio ha avuto inizio ad Ivrea la prima rassegna cinematografica gratuita dei film indipendenti, sperimentali e documentari provenienti da tutto il mondo: l’Ivrea Film Screening che mostra il meglio del nuovo cinema internazionale e offre al pubblico cinefilo l’accesso ad alcuni dei registi più acclamati e dei talenti emergenti di tutto il mondo.

IFS, diretto dallo sceneggiatore Alessio Brusco, si configura come un evento ad andamento che rappresenta l’ultima tappa di avvicinamento al blasonato TUC, che quest’anno si terrà dal 22 al 28 marzo: si è scelto quindi di riproporre, fra gli altri, alcuni cortometraggi e lungometraggi della scorsa edizione dell’evento cinematografico torinese.

Annunziato Gentiluomo, Presidente dell’Associazione ArtInMovimento, ha dichiarato: “The show must go on. La nostra macchina non si ferma mai. Da settembre 2019 prima il NIF a Novara, poi il Tortona Indie Film Session, quindi il quinto Filmmaker day, poi il Collateral102, quindi il Milano Blackout e ora ad Ivrea. Siamo sul pezzo e sempre più allineati alla nostra mission: dare visibilità al cinema indipendente, facendone apprezzare i nuovi linguaggi e rendendo evidente quanto questo genere sia prolifico in Italia e all’estero” mentre Matteo Valier, il referente dell’Associazione SystemOut ha a sua volta dichiarato che: “Stiamo fidelizzando un pubblico di appassionati che si rende conto della qualità della nostra proposta. Quindi anche per questa prima edizione dell’IFS ci aspettiamo una buona risposta di spettatori”.

Conclude Alessio Brusco, direttore artistico dell’evento: ” “Sono soddisfatto del programma di questa prima edizione dell’Ivrea Film Screening. Una maratona interessante, con tematiche avvincenti, durante la quale si potranno apprezzare prodotti di ottima manifattura estetica e fortemente innovativi in termini di linguaggi. Sono sicuro che gli spettatori sapranno apprezzare la qualità che sarà proposta”.

L’ingresso alla rassegna di Ivrea è completamente gratuito al pubblico.

A questo link è visionabile il programma della manifestazione: https://ivreafilmscreening.com/.

