Jane Fonda a Che Tempo Che Fa “incontra” Greta Thunberg, due attiviste per il pianeta. #video

Ospite di Che Tempo che Fa, Jane Fonda lancia accuse al presidente Trump, indicandono come un criminale per aver accentuat le differenze sociali e incrementato il razzismo negli Stati Uniti. Già la glbalizzazione, spiega la bellissima attrice, ha creato profonde differenze tra riccissimi e la classe media, ma a Trump attribuisce la colapa di aver affossato la questione climatica. Jane FOnda, lo ricordiamo è da sempre impegnata per la salvaguardia del pianeta, già negli anni ’70 fu arrestata durante le manifestazioni di piazza, fino all’ultimo arresto a 82 anni nel giorno del suo compleanno.

Per la prima volta si incontrano (virtualmente)due donne attiviste per il clima, Jane Fonda e Greta Thunberg. Emtrambe impegnate a lottare contro l’indifferenza dei governi al riscaldamento globale. Come un legame tra il presente e il futuro, Jane e Greta si sostengono a vicenda.