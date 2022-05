Jasmine Carrisi a “ Generazione Z: “Mamma? Forse tra 20 anni”.

“Studio, canto, lavoro e sono single. Mamma? Forse tra vent’anni”. Lo ha detto Jasmine Carrisi a “Generazione Z”, il programma di Rai 2 condotto da Monica Setta e in onda martedì 10 maggio, alle ore 00.20. La figlia di Albano e di Loredana Lecciso si è fatta intervistare per la prima volta da sola in esclusiva da Monica Setta, raccontando il suo legame con la famiglia e i sogni del futuro. “Mia madre Loredana è splendida ma iperprotettiva”, ha svelato Jasmine, “pensa che fino a un mese fa era in rubrica nel mio iPhone sotto il nome Ansia. È successo una volta che io sia uscita da scuola in anticipo senza avvisarla perché avevo dimenticato il cellulare. Praticamente mi aveva fatto una trentina di chiamate e, non trovandomi, stava per chiamare la Polizia”.

Single da un po’ Jasmine ha dichiarato di non pensare alla maternità. “Non mi vedo mamma almeno per una ventina di anni”, ha detto, “devo prima lavorare su me stessa, studiare, realizzarmi e poi essere libera di decidere se mettere o meno al mondo un figlio”. Il suo ultimo video con la canzone “Calamite” ha ottenuto migliaia di stream e la sua carriera di cantante va a gonfie vele. Ma Jasmine Carrisi non molla lo studio anzi spiega che “è il mio primo pensiero e i miei genitori mi spingono ad accelerare per laurearmi presto”.