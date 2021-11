Julia Elle e la sua vita raccontata nei libri

In un mondo dove chiunque può scrivere un libro e autopubblicarsi, ci sono anche persone che grazie alle loro capacità condividono emozioni ed esperienze in grado di coinvolgere il lettore.

Julia Elle: chi è?

Julia è una giovane ragazza, madre di tre bambini. Tra le varie cose è attrice, scrittrice e cantante. Dirige un’azienda pubblicitaria e gestisce una pagina instagram da capogiro.

E’ diventata famosa grazie ai primi episodi di “Disperatamente Mamma” dove, un po’ ironicamente, mostrava la vita di una mamma (single) e dei suoi bambini.

Il suo cognome non è davvero “Elle”, ma questo è un aneddoto che Julia riserva per i suoi follower nelle storie.

La sua vita, a tratti tormentata e infelice, è stata raccontata nei suoi primi tre libri:

Disperata e felice; Qualunque cosa ti faccia sorridere; E’ nelle tue mani.

Non è tutto oro ciò che luccica, ed è bene darle il beneficio del dubbio prima di giudicarla solo per ciò che appare sui social.

Prima è bene leggere i suoi libri e poi, nel caso, farsi un’idea della persona che è ora e che era un tempo.

I suoi libri

I suoi primi tre libri sono totalmente autobiografici e raccontano la sua storia da quando era poco più di un’adolescente.

Racconta di come ha conosciuto il padre di due dei suoi tre figli e di come ha incontrato il suo attuale marito, padre dell’ultima piccolina nata da poco.

La sua storia potrebbe essere la storia di chiunque.

Senza spoilerare troppo: incontra l’uomo che le sembra perfetto che perfetto non è, ci fa due figli (un po’ per caso, perchè nessuno dei due è stato pensato e progettato) e si separa perché lui di essere padre proprio non ne vuole sapere. Come detto, potrebbe facilmente essere la storia di molte persone.

Nei suoi libri racconta anche dell’incontro passionale e travolgente con quello che è il suo attuale marito. La sua storia d’amore il suo, finalmente, lieto fine.

Ciò che cattura il lettore è proprio il fatto che, essendo autobiografico, nulla è inventato e ci si sente meno soli e più compresi.

I suoi primi tre libri parlano di lei, mentre il quarto è un po’ differente.

Il quarto libro si chiama “Le parole che vorrei saperti dire”.

E’ molto diverso dagli altri perché parla del rapporto genitore-figlio e di come molto spesso i genitori non sappiano esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri verso i figli. A volte un semplice “ti voglio bene” non viene detto, per anni o addirittura mai.

I libri

I quattro libri di Julia Elle sono un toccasana per la mente e lo spirito. Finalmente si può leggere una storia vera, di una donna che da sempre ha inseguito il proprio sogno e quel sogno è diventato realtà.

Di una donna che vive della sua passione, che nonostante tutte le avversità ce l’ha fatta.

Purtroppo chi la vede sui social si fa un’idea sbagliata di lei o, se vogliamo , parzialmente sbagliata.

Si pensa a Julia come una borghese ragazza che vizia i bambini nella sua mega villa.

In realtà, leggendo i suoi libri si scopre da dove è partita.

Cosa ha dovuto sopportare per arrivare dov’è ora e di quanto coraggio e caparbietà ha avuto per affrontare un’intera gravidanza da sola

Grazie ai suoi libri si vive la paura del nuovo, un nuovo amore, un nuovo lavoro, e si riesce a vincere.

Comprare i suoi libri è un investimento per il proprio benessere.