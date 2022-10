Julianne Moore protagonista di “MARY & GEORGE”, una nuova serie Sky Original basata sulla straordinaria storia vera di Mary Villiers

La vincitrice del premio Oscar e vincitrice di un BAFTA Julianne Moore sarà la protagonista della nuova serie Sky Original e AMC Networks MARY & GEORGE, una serie in otto episodi basata sulla storia vera di Mary Villiers (Moore), che crebbe il suo bellissimo figlio, George, affinché potesse sedurre Re Giacomo I e diventare il suo potentissimo amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini è diventato la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l’Inghilterra avesse mai visto.

Julianne Moore ha vinto il Premio Oscar, il Bafta e l’Emmy Award, ed è la prima attrice americana a venire premiata ai festival del cinema di Cannes, Berlino e Venezia. Lo scorso agosto è stata Presidente di giuria alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

L’inizio delle riprese è previsto nei primi mesi del 2023 per poi debuttare entro la fine dell’anno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in tutti i paesi in cui Sky opera in Europa.