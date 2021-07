Kasia Smutniak si aggiudica il Leopard Club Award al Locarno Film Festival

Andrà a Kasia Smutniak, “attrice talentuosa e personale” di origine polacca che, dopo una carriera da modella, è approdata alla recitazione, in Italia, lavorando sia con autori affermati, come i fratelli Taviani (Maraviglioso Boccaccio, 2015) e Paolo Sorrentino (Loro, 2018), sia con talentuosi registi di commedie, come Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, 2016), lasciando il segno anche nel mondo delle serie televisive – In Treatment, (Saverio Costanzo, 2013-2017); Diavoli (Nick Hurran, Jan Michelini, 2020-); Domina (David Evans, Claire McCarthy, Debs Paterson, 2021) – e nel cinema internazionale (From Paris With Love, Pierre Morel, 2010; Dolittle, Stephen Gaghan, 2020) il Leopard Club Award al 74esimo Locarno Film Festival (4-14 agosto 2021).

La premiazione si svolgerà nella serata di venerdì 6 agosto in Piazza Grande e sarà seguita, sabato 7 agosto, da una conversazione con il pubblico moderata da Piera Detassis, e dalla proiezione di Nelle tue mani di Peter Del Monte.

La proiezione sarà un’occasione per commemorare il regista, scomparso lo scorso maggio.