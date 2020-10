Ken Follett a Che Tempo che fa, Fabio Fazio lo intervisterà domenica 4 ottobre

KEN FOLLETT OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Fabio Fazio intervista lo scrittore britannico già in vetta alle classifiche col nuovo romanzo Fu sera e fu mattina, prequel de I pilastri della Terra

C’è grande attesa per l’arrivo di Ken Follett, uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copie vendute, che sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, domenica 4 ottobre su Rai3. , uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copie vendute, chesarà ospitedisu

Lo scrittore britannico è già alla n.1 delle classifiche in Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e in molti altri Paesi con “Fu sera e fu mattina” uscito in contemporanea mondiale il 15 settembre e prequel de “I pilastri della Terra”, inserito tra i 101 migliori Best-seller di tutti i tempi con oltre 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ambientato fra l’anno 997 e il 1006, “Fu sera e fu mattina”, insieme a “I pilastri della Terra”, “Mondo senza fine” e “La colonna di fuoco”, fa parte della saga di Kingsbridge, città immaginaria che ha un proprio sito internet e addirittura un festival. Insignito nel 2018 dell’onorificenza di “Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico” per i suoi servizi alla letteratura, Follett ha firmato 36 libri, pubblicati in 80 paesi e tradotti in 33 lingue, fra cui “La cruna dell’ago”, con il quale nel 1979 vinse l’Edgar Award.