Ken Follett a Che tempo che fa: il mio paese non ha saputo gestire la pandemia…

Ken Follett a Che tempo che fa:il governo inglese non ha saputo gestire la pandemia. Non c’è da stupirsi è lo stesso che ci ha portato alla Brexit….

Ken Follett, ospite a Che tempo che fa, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Fabio Fazio in cui, oltre a presentare il suo ultimo lavoro, il libro “Fu sera e fi mattina”, ha attaccato pesantemente il governo di Boris Johnson.

“Il mio Paese purtroppo non è riuscito a gestire bene questa pandemia, mi spiace ammetterlo – così Ken Follett, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, in collegamento dalla sua casa nella contea di Hertfordshire in Inghilterra – Il nostro governo è assolutamente inefficiente e ha dato informazioni contraddittorie. Non sono state messe a punto regole e non ci siamo comportati bene. Dopotutto, il nostro Primo Ministro è quello che ci ha portato alla Brexit, sapevamo già che non era proprio un furbone e abbiamo addirittura scoperto essere peggio di quanto ci aspettassimo”.

