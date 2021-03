Klaus Noir presenta “MIODDIO”

Oggi, mercoledì 17 marzo, esce in digitale “MIODDIO” (Nikto/Artist First), il nuovo brano del giovane artista KLAUS NOIR, che ci mostra il volto di un moderno cantautorato in un cupo viaggio tra “l’Es, l’Io e il Super Io”.

Inoltre, da oggi è online il video del brano: https://bit.ly/3qS91eT.

Il brano parla del legame indissolubile tra amore e morte e dell’eterno conflitto tra la perfezione di un’idea – che nella sua impeccabilità rimane vuota, apatica – e la drammatica realtà, inaccettabile nella sua vera forma.

«“MIODDIO” – dichiara l’artista a proposito del brano – nasce dal rispecchiarsi nel vitreo sguardo della propria tristezza, capace di ottundere i sensi. L’Io che non accettiamo è come uno specchio che deforma l’anima, mostrandola per ciò che realmente è: un ammasso di sovrastrutture, idealizzazioni e convinzioni errate, frutto di un sogno ad occhi spalancati: “Non è amore, è la tua apatia contro la mia”».

Il video, scritto, prodotto e diretto dallo stesso KLAUS NOIR e dal regista barese Enrico Acciani, si concentra sull’allegoria delle statue come trasfigurazione dell’amore idealizzato, alla fine del quale restano solo ricordi, come involucri vuoti, esteticamente intatti ma corrotti all’interno.

L’Eros, raffigurato dalla donna intenta a spogliare il protagonista dal grigiore delle statue, simboleggia la rinascita di un sentimento, seppur carnale, e il desiderio di poter morire di nuovo per qualcuno.

Nicolò Restaini, in arte KLAUS NOIR nasce a Bari nel 1996 e si avvicina al mondo dell’Hip Hop all’età di 13 anni, imparando a fare freestyle e testi in rima. Forma prima 3 gruppi Punk\Grunge\HC: “Velwet Noir”,”Cherrydween” e “90’s X”, dopodiché nel 2016 scopre la Trap ascoltando Lil Uzi Vert, XXXTENTACION, Chief Keef e altri precursori del genere e decide di renderlo il suo genere. Nel 2018 scrive il testo di Universale per Benji & Fede con Piero Romitelli, Tony Maiello e Davide Epicoco. Nel 2019 autoproduce l’album Midori degli Uramawashi per RTI, divenuto colonna sonora della fiction Mediaset “Oltre la Soglia“. Nel 2020 crea il progetto in esclusiva Instagram “KLAUSNOIR’S HOTMINUTE“, un insieme di freestyle di vario genere in stile mixtape della durata massima di 1 minuto e 30 secondi e accompagnata da video girati, diretti e montati dallo stesso artista. Nel 2021 produce la canzone “Mi Fa Sentire Sola” per la cantante EVRA, entrata nel “New Music Friday” e nella playlist “Anima R&B” di Spotify nella prima settimana di gennaio.

La sua grande musicalità e l’incessante creatività si fondono generando brani che trovano grande riscontro – anche tra gli addetti ai lavori: viene così contattato dal produttore Dino Ceglie, con il quale inizia un rapporto di collaborazione che lo porta a siglare un contratto con la sua etichetta Nikto, distribuita dalla Artist First di Claudio Ferrante.