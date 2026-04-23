Krade, domani esce “Correre”

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In uscita il 24 aprile, Correre è il nuovo singolo di KRADE. Più che un semplice brano, è un manifesto artistico. Una “finestra di luce” che squarcia il buio e segna il ritorno all’essenziale per un artista che ha deciso di spogliare la propria musica da ogni sovrastruttura.

L’ispirazione affonda le radici nella vita privata di Gianmario Mesoraca (in arte KRADE), sprinter e mezzofondista: per lui, la corsa diventa la metafora perfetta del “lasciarsi andare”, un invito ad abbandonare i canoni imposti dalla società per inseguire unicamente la propria natura e il proprio benessere.

“‘Correre’ è come una finestra isolata in una stanza buia pesta, attraverso cui filtra un raggio di sole. Quella luce primaverile che ti spinge al movimento, sia fisico che interiore”, spiega l’artista

Il brano è un ritorno alle origini, tramite il quale l’artista decide di fondere la propria passione per il songwriting, le influenze R&B e Soul con la musica elettronica e le tecniche di sound design, ottenendo così un sound personale che unisce un approccio acustico di scrittura e arrangiamento con una produzione di stampo elettronico.

Musica e sport non sono solo passioni, ma i due motori immobili della creatività di KRADE: una spinta costante a superare i propri limiti e a tradurre lo sforzo della pista in purezza sonora. Cantautore e produttore romano, classe 2000, originario del quartiere Montesacro, si avvicina alla musica attraverso lo studio del pianoforte e dell’armonia.

Dopo anni di sperimentazione su sonorità urban ed elettroniche, intraprende un percorso più personale, tornando alle proprie radici e sviluppando un linguaggio che fonde songwriting di matrice R&B/Soul con musica elettronica e sound design