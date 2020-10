L’8 novembre su MTV gli European Music Awards

La 27ª edizione degli MTV Europe Music Awards, in sigla EMAs o EMA, la manifestazione organizzata dall’emittente televisiva MTV, attraverso la quale vengono premiati i cantanti e le canzoni più popolari in Europa e la cui prima edizione si è tenuta nel 1994, quest’anno si terrà virtualmente l’8 novembre.

L’edizione 2020 prevede esibizioni che verranno registrate in diverse location, come Ungheria e Londra, a causa della pandemia di Covid-19 in corso.

La lista delle candidature al prestigioso premio, che è stata rivelata il 6 ottobre 2020, prevede al primo posto quella di Lady Gaga ( sette candidature candidature tra cui Best Video, Best Artist, Best Pop, Best Song. ) che si contenderà il maggior numero di nomination della serata in gara con i BTS e Justin Bieber che la seguono a pari merito con cinque nomination ciascuno.

Presentatori della serata saranno Anitta, Bebe Rexha,Winnie Harlow, Rita Ora, Madison Beer e la Supèersta WWE Roman Reigns mentre Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae saranno le stars che parteciperanno all’evento preceduto da un pre game show che prevede le esibizioni di Madison Beer, Why don’t We e 24K Goldn.

Lo show sarà trasmesso domenica 8 novembre a livello globale su MTV in 180 paesi e territori: in Italia andrà in onda dalle 21.00 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) e in simulcast su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky).

Agli artisti già annunciati si aggiungeranno inoltre Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD, Zara Larsson, e Le Little Mix.

Le votazioni saranno possibili on line fino al 2 novembre su mtvema.com. Nella categoria “Best Italian Act” concorrono Diodato, Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random. La lista completa delle nomination degli “MTV EMAs 2020” é visibile qui.