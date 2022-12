“ La bolgia dei dannati ”: presentato al Circolo Antico Tiro A Volo il quinto romanzo di Marcello Vitale

“ Sono capitato in un girone infernale di dannati, dove, però, non ci abitano Paolo e Francesca “: l’affermazione fa da sfondo alla quinta fatica letteraria di Marcello Vitale, magistrato illuminato, di grande esperienza, che descrive come se ci trovassimo in un processo penale una serie di indagini su intrighi e delitti che vedono protagonista la sua Calabria, una terra che il Procuratore Rasselli, magistrato inquirente nel romanzo, ama ma che contemporaneamente non apprezza, anche per le difficoltà di viverci.

Intrighi di ‘ndrangheta, oscure relazioni con i social media, una setta di fanatici della rete sullo sfondo di una lotta violenta tra un magistrato, Rasselli, dal carattere pacifico, molto riservato al quale un capo bastone della piccola città di Larodi ( Lamezia Terme?) rende difficile svolgere il suo onesto lavoro di magistrato coinvolgendolo in un intricato giallo fatto di vendette e di pericolose relazioni oltre che metterlo a confronto con una stranissima setta pseudo religiosa fatta di personaggi che ricordano agenti segreti sotto copertura.

L’ambientazione somiglia proprio ad una bolgia, una bisaccia all’interno della quale contraddizioni e violenza fatalmente imprimono uno strano fascino, il tutto in un momento storico molto particolare, quello del covid, che contribuisce a rendere l’ambiente tale da confondere ancor più la verità; ma quest’ultima viene sempre a galla e Rasseli, abilmente, saprà trovare la soluzione più idonea per il trionfo della giustizia.

L’ambiente ricorda, per sommi capi, l’esperienza in magistratura dell’autore, che nel corso della sua carriera si è occupato anche di numerosi procedimenti a carico di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il libro è stato presentato, con successo di pubblico, dallo stesso Marcello Valente, ex Procuratore e magistrato con quarantatre anni di splendida carriera, al Circolo Antico Tiro A Volo di Roma alla presenza del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gian Paolo Cirillo, della giornalista Cristiana Mangani e del regista ed attore Massimilano Bruno; moderatrice la giornalista di cronaca nera Dott.ssa Grazia Longo.