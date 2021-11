La “Dolce Vita” dei Leader del Mondo, nel giorno della scomparsa di Federico Fellini

La “Dolce Vita” dei Leader del Mondo.

Per un lungo fine settimana, la Città Eterna torna ad essere il centro del mondo. Il Summit romano non poteva non passare dal centro storico e con il lancio della monetina nella Fontana di Trevi, così il capolavoro del Bernini torna al centro della scena. Chissà se gli organizzatori del G20 hanno pensato alla particolare coincidenza: proprio oggi, 31 ottobre, è il giorno della scomparsa di Federico Fellini, il regista che ha in un certo senso inventato “la Dolce Vita” quando Roma era il centro culturale e creativo, dove tutti

Una coincidenza davvero particolare. Fellini ha portato le immagini della Fontana di Trevi ad essere conosciuta in tutto il mondo con “La Dolce Vita” e con la ormai iconica scena del bagno nella fontana di Anita Ekberg e il bacio con Marcello Mastroianni.

Fellini, che credeva nel misticismo e nella magia, si sarà molto divertito a vedere tutti i leader del mondo schierati davanti a tanta bellezza lanciare l’euro, coniato in Italia, con l’auspicio di tornare nella Capitale.

Le immagini della Fontana stanno facendo il giro del mondo, di nuovo al centro del mondo, un ritorno alla bellezza e anche alla centralità dell’Italia che ospita il summit con un obiettivo fondamentale al futuro dell’umanità, la riduzione delle emissioni e quindi il contrasto al cambiamento climatico.

La bellezza dell’Arte ci ricorda il motivo per cui la Vita va tutelata, la bellezza preservata.