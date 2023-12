La “Grande armonizzazione” dell’artista Miwa Komatsu sull’isolotto di Mont Saint-Michel

Il 18 novembre scorso a Mont Saint-Michel, il suggestivo isolotto di marea nel Nord della Francia, l’artista Miwa Komatsu ha realizzato un doppio dipinto completandolo con una preghiera per la pace. Per commemorare il millesimo anniversario della costruzione di Mont Saint-Michel, all’interno di una cerimonia presso il suo municipio, il sindaco Jacques Bono e Taro Matsumoto, sindaco di Hatsukaichi, della prefettura di Hiroshima, hanno firmato una collaborazione turistica amichevole tra le due città.





La successiva, potente sessione di pittura dal vivo di Miwa Komatsu è avvenuta proprio sotto l’Abazia di Mont Saint-Michel, patrimonio della cultura mondiale. In omaggio alla coppia di città, Mont-Saint-Michel e Hatsukaichi, ora unite dalla firma dei rispettivi sindaci, l’opera è costituita da due dipinti interconnessi dalla preghiera di Miwa Komatsu per la “Grande armonizzazione”, il primo intitolato “Prayer for Peace”, donato alla città di Hatsukaichi; il secondo, “Prayer for Compassion”, donato alla municipalità di Mont Saint-Michel.







Questo progetto di performance pittorica ha preso le mosse da un’altra esibizione dal vivo che l’artista giapponese aveva tenuto un anno fa, il 26 ottobre 2022, nel santuario di Itsukushima, comunemente conosciuto come Miyajima, situato proprio nella città di Hatsukaichi. Miyajima è venerata sin dai tempi antichi come simbolo di un’isola dove divinità e persone, natura e cultura convivono in piena armonia. A ben guardare, Mont Saint Michel e Miyajima hanno molti elementi in comune: sono entrambi siti del patrimonio mondiale che “galleggiano” sul mare, hanno una storia più che millenaria, sono luoghi sacri e religiosi e, insieme, destinazioni turistiche perfettamente rappresentative delle rispettive nazioni di appartenenza. Nel 2008 si sono svolte varie campagne turistiche in Francia e Giappone per commemorare il centocinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e, nel 2009, le due nazioni hanno firmato un gemellaggio.

Nata nella prefettura di Nagano nel 1984, Miwa Komatsu si è laureata al Joshibi College of Art & Design, dove lavora attualmente come “professore invitato”, carica che riveste anche presso l’Università delle Arti di Tokyo. Era ancora una studentessa del Joshibi College quando la sua opera intitolata “Il quarantanovesimo giorno” venne elogiata per l’originalità del movimento. Dopo questo pezzo, Komatsu iniziò a concentrarsi sulla carriera di pittrice professionista. A partire dall’incisione di piastre di rame, ha ampliato il suo campo creativo comprendendo materiali come la vernice acrilica e persino, negli ultimi anni, gli articoli in porcellana di Arita. Sin dall’infanzia, Miwa Komatsu s’è scoperta profondamente ricettiva verso il mondo invisibile: la sua prima esperienza di trovarsi immersa nella natura, circondata dagli animali e da paesaggi ricchi di vitalità, ha sviluppato in lei la sua distintiva visione della vita e della morte secondo cui ogni essere è creato uguale agli altri nell’anima.





Con una mirabile sovrabbondanza di potere espressivo, ella presenta le proprie opere accomunandole sotto il tema degli “spiriti divini”. Una coppia di sue creazioni in porcellana di Arita, i cani-leoni guardiani “Paradiso e Terra Komainu” esposti all’interno del Chelsea Flower Show di Londra, è diventata parte della collezione del British Museum ed è assurta a mostra permanente. Altre opere di Miwa Komatsu sono esposte in importanti musei e istituzioni mondiali come il World Trade Center, il Nagano Prefectural Art Museum, il Woodone Museum of Art, lo Xiao Museum of Contemporary Art (Rizhao, Shandong, Cina), l’Izumo Grand Shrine (Shimane), la residenza ufficiale del consolato generale del Giappone a Cleveland (Ohio, USA) e il centro Walt Disney Giappone, solo per citarne alcuni. Come artista contemporanea, Miwa Komatsu continua nella propria attività artistica carica di energia, fatta di spettacoli in solitaria e dipinti dal vivo nei più disparati paesi del mondo, mossa dall’orizzonte creativo e auspicio massimo della “Grande armonizzazione”.