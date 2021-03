La Guida “ Le Gelaterie d’Italia” del Gambero Rosso 2021

In occasione della Giornata Europea dedicata al Gelato artigianale il Gambero Rosso ha presentato la sua ennesima Guida: la quinta edizione de “ Le gelaterie d’Italia “.

Dall’esame del prezioso volumetto emerge che in questo sfortunato anno 2021 il gelato, come alimento e come delizia, ha egregiamente al suo ruolo “ consolatorio “, sviluppando un boom senza precedenti di asporto e delivery ed evidenziando un leit motiv ricoorente che ha attraversato il mondo della gelateria da nord a sud: quello della combinazione caramello e sale.

Sapori pieni e corposi pensati per appagare al massimo il palato. I grandi maestri gelatieri hanno colto questa esigenza e sono andati a ritroso nella memoria riscoprendo, spesso, il piacere di lavorare su gusti antichi.

Gli artisti del gelato lo hanno fatto con nuova consapevolezza selezionando con abilità i sapori protagonisti e comprimari, dal latte al cioccolato, dai biscotti alle nocciole, dal sale ai canditi, e valorizzando ingredienti di prossimità in nome di un gelato goloso, sano e sostenibile.

Hanno scoperto anche il piacere di “sconfinare” nel mondo della pasticceria e della cioccolateria dando vita ad intriganti mix e proficui scambi fra artigiani. Un mondo del gelato più che mai sfaccettato e articolato che se da un lato non smette di sperimentare dall’altro, con grande intelligenza, invita a riscoprire il piacere di un gelato in coppa da assaporare in tutta calma.

Il Presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia durante la presentazione ha evidenziato che quello del gelato è “….un comparto che rappresenta il gusto e la sapienza italiana. Una sapienza che è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo con la Giornata Europea del Gelato “, mentre l’Amministratore Deegato Luigi Salerno ha posto particolare risalto al gelato come uno dei simboli dell’italianità nel mondo contribuendo a rendere famosi i nostri prodotti di spicco in tutti i continenti che sono stati sapientemente esportati dagli artigiani di qualità.”

Di seguito i premi conferiti dalla Guida:

Ben 58 i locali premiati con i Tre coni, 4 i nuovi ingressi (*) e 4 i premi speciali. La Lombardia è in testa con 12 gelaterie premiate seguita da Piemonte con 9, Emilia- Romagna con 8; Veneto e Lazio con 6; Toscana con 4; Liguria, Friuli-Venezia Giulia2, Campania e Sardegna con 2, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. 37 i grandi maestri dell’arte bianca selezionati per il “Gelato del Pasticcere” (Premio ICETEAM 1927 CATTABRIGA).

TRE CONI 2021