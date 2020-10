La Hollywood degli anni ’30 raccontata da Mankiewicz: a novembre solo nei cinema selezionati, poi su Netflix

E’ prevista per il prossimo novembre la programmazione in alcune selezionate sale di “ Mank “, il film di David Fincher che racconta la Hollywood degli anni ’30 vistat attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta per finire la sceneggiatura di “Quarto Potere” per Orson Welles.

Successivamente, il 4 dicembre, il film sarà visibile sul circuito Netflix.

Prodotta da Cean Chaffine, Eric Roth e Douglas Urbanski la pellicola si avvale della scenografia di Donald Graham Burt; nel cast GARY OLDMAN nel ruolo di HERMAN J. MANKIEWICZ, AMANDA SEYFRIED nel ruolo di MARION DAVIES, LILY COLLINS nel ruolo di RITA ALEXANDER, ARLISS HOWARD nel ruolo di LOUIS B. MAYER,

TOM PELPHREY nel ruolo di JOE MANKIEWICZ, SAM TROUGHTON nel ruolo di JOHN HOUSEMAN, FERDINAND KINGSLEY come IRVING THALBERG, TUPPENCE MIDDLETON come SARA MANKIEWICZ, TOM BURKE come ORSON WELLES, JOSEPH CROSS come CHARLES LEDERER, JAMIE McSHANE nel ruolo di SHELLY METCALF, TOBY LEONARD MOORE come DAVID O. SELZNICK, MONIKA GOSSMANN nel ruolo di FRAULEIN FREDA e CHARLES DANCE come WILLIAM RANDOLPH HEARST.