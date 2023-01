La Hollywood Foreign Association assegna due Golden Globes a “ The Fabelmans “ di Steven Spielberg

Il film di Steven Spielberg, presentato nel programma della Festa del Cinema e di Alice nella città, è stato premiato con due Golden Globes come Miglior film drammatico e per la Miglior regia dalla Hollywood Foreign Press Association (HFP ) l’organizzazione formata da giornalisti professionisti che rappresentano l’industria del cinema statunitense in una varietà di giornali e riviste al di fuori degli Stati Uniti, in almeno 55 paesi del mondo con un bacino di lettori di oltre 250 milioni di persone.

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.