“La Isla” di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, già candidato a diventare il tormentone dell’estate 2020.

È online il videoclip di LA ISLA, il nuovissimo brano di Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini, prodotto da Takagi & Ketra, che a pochi giorni dalla release , sta già infiammando le classifiche e rendendo memorabile e travolgente anche questa estate dai tratti così atipici:

Il videoclip, per la regia di YouNuts!, richiama fedelmente le atmosfere allegre ed iconiche del brano: il set è un coloratissimo paesaggio caraibico, dove Giusy e Elettra – danzanti regine glam di quest’isola immaginaria – ondeggiano sinuose tra animali, alberi e fiori tropicali, illuminate dal bagliore della luna che accende una notte estiva d’amore intenso e leggero disincanto. Emozioni in rapida successione che esplodono nell’indelebile ritornello, già protagonista della seguitissima “#tumifaicantare challenge” sui social, “Tu mi fai cantare, lo giuro non ho più bisogno di niente”: un invito a lasciarsi andare e ballare senza freni, con gioia e positività, seguendo il ritmo delle onde verso nuovi lidi e magiche avventure.

Il senso di libertà e di assoluta freschezza che traspare dal video è lo stesso che si prova ascoltando LA ISLA, un concentrato di energia e spensieratezza che conquista al primo ascolto con i suoi beat irresistibili, una hit italiana dal sound e dai ritmi internazionali che continuerà ad accompagnare i lunghi pomeriggi sotto l’ombrellone e le calde serate in riva al mare.

Commenti

commenti