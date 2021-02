La leggenda oscura di Caterina de’ Medici rivive in “ The serpent queen “, di Francis Lawrence

La leggenda oscura di Caterina de’ Medici rivive in “ The serpent...

Starz, che continua continua a far crescere la sua presenza globale tramite l’espansione della piattaforma di streaming premium internazionale Starzplay, ha dato il via alla produzione di “ The serpent queen “, tratto dal libro “Catherine de Medici: Renaissance Queen of France” di Leonie Frieda, un dramma d’epoca che torna a far vivere le oscure vicende di Caterina dé Medici.

La ricostruzione del dramma della regina considerata dai francesi una straniera come tante che arriva alla corte francese del XVI secolo adolescente e orfana col solo compito di garantire una fortuna in dote e produrre molti eredi fa parte di una serie di otto episodi scritta e prodotta dallo sceneggiatore di Revolutionary Road Justin Haythe, prodotta dal regista della saga Hunger Games Francis Lawrence e dal produttore di Matrix Erwin Stoff Stacie Passon il quale ultimo si prepara a dirigere il primo episodio.

Secondo Christina Davis, Presidente della programmazione originale per Starz “The Serpent Queen “ è forse il più intelligente tra i ritratti di grandi sovrane che Starz abbia mai rappresentato”.

Tra le delusioni subite da Caterina evidente il fatto che finisce con lo scoprire che suo marito è innamorato di una donna più anziana, che la sua dote non è stata versata e che non è in grado di concepire un erede. Eppure, solo grazie a intelligenza e determinazione, riesce a mantenere vivo il suo matrimonio e padroneggia quella carneficina che è la monarchia meglio di chiunque altro, governando la Francia per 50 anni.

La storia è basata su migliaia di lettere private che sono confluite nel libro di Leonie Frieda, un bestseller su entrambe le sponde dell’Atlantico tradotto in otto lingue.

Starzplay è disponibile tramite l’app Starzplay diretta al consumatore in 13 paesi e su servizi di trasmissione digitale globale, distributori di video multicanale, società di telecomunicazioni e altre piattaforme online e digitali consolidando la propria presenza in Canada, Europa, India, Giappone e America Latina.