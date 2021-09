“ La Lunigiana e la sua anima etrusca” a Villa Della Rinchiostra di Massa

“La Lunigiana e la sua anima etrusca” è il titolo della prestigiosa Manifestazione d’Arte e Cultura contemporanea internazionale che verrà inaugurata venerdì 3 settembre 2021, alle ore 17:00, nella meravigliosa Villa storica “Della Rinchiostra”, situata nel Comune di Massa, in Toscana.

La manifestazione, che si inserisce nella Biennale Internazionale dell’Etruria (B.I.E.), comprende contestualmente due tipologie di eventi culturali: a): una mostra collettiva, dal titolo “La Bellezza come nutrimento dell’Anima”, costituita da una settantina di artisti, un terzo dei quali provenienti da Paesi esteri come Africa, Cuba, Colombia, Iran, Russia, Spagna, Venezuela e tanti altri. La mostra è suddivisa in due sezioni espositive della durata di circa 13 giorni ciascuna e b): in un’apposita Sala degli Eventi posta al piano superiore della Villa, saranno organizzate diverse manifestazioni artistico-culturali, tra convegni tematici, spettacoli e presentazioni di libri, durante tutto il mese di settembre. Le date di inaugurazione delle due sezioni espositive sono state individuate nei giorni 3 e 18 settembre 2021.

Tra le novità di rilievo della manifestazione vi è la collaborazione con la prestigiosa Biennale internazionale Sicily Trinacria che è partner ufficiale di B.I.E. presieduta da Chiara Fici.

Altre manifestazioni organizzate all’interno della mostra: la Prima Edizione del Premio Letterario Internazionale “Il cammin di nostra vita “, evento celebrativo per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Dante e “Premio alla carriera”, un convegno tematico di rilievo internazionale dal titolo “La valorizzazione culturale ed enogastronomica per lo sviluppo turistico” – Analisi, programmi, strategie, azioni ed obiettivi per il rilancio turistico della nostra Bella Italia, soprattutto dei suoi borghi e delle sue aree interne, partendo prima di tutto dal suo patrimonio culturale ed enogastronomico anche come fonte di crescita imprenditoriale, lavorativa ed economica locale”.

Relatori del convegno saranno: Quirino Martellini, Imprenditore e Presidente della Biennale Internazionale dell’Etruria (B.I.E.), Mariangela Petruzzelli, giornalista ed autrice Rai e presidente Associazione MISS CHEF, e Daniele Marconcini, editore portale “Lombardi nel Mondo”.“

La Lunigiana e la sua anima etrusca” gode dei patrocini istituzionali del Comune di Massa, della Regione Toscana, della Regione Sicilia, del Comune di Palermo e di alcuni privati quali : Ass. “Carrara a cielo aperto”, Ass. “Castello Danza”, Progetto “Cultureeing”, “Lombardi nel mondo”, Aiapi, Unesco Official Partner. Altri autorevoli partner sono: “Antica Filanda De Rosa”, “Ficarazzi Oggi”.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre 2021 e sarà visitabile gratuitamente da giovedì a domenica, con orario 15.00-19:00.