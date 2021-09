La musica di Cafiero nel film “Sulla giostra” diretto da Giorgia Cecere, con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala dal 30 settembre. Cafiero, capace di incidere nel panorama musicale con la propria poetica e dei suoi Suck my Blues, ha avuto il privilegio di donare quattro brani al nuovo film della regista salentina.

Giorgia Cecere ha dichiarato: «Cercavo tanto una musica che caratterizzasse Gianni, un bel personaggio del film; che fosse dura come hard rock e però in un certo senso sentimentale… L’ho cercata, cercata, cercata e poi mi sono ricordata che l’avevo già sentita! Era la musica di Salvatore Cafiero».

Una grande soddisfazione per il cantautore e musicista che ha raccontato: «Sono onorato di aver preso parte a questo film con due brani editi, “Maledirò” (2017) e “Ti guardo ancora un po'” (2020), e due inediti “Arid” e “Mirror”, scritti in collaborazione con Gianni Montanaro e realizzati con i Suck my Blues (progetto in lingua inglese parallelo al percorso da solista). Il rapporto che lega la musica al cinema è qualcosa di più profondo di un semplice abbinamento tra suono ed immagini. La musica è un elemento espressivo e narrativo di un film; ha il potere di creare le atmosfere più adeguate e di rafforzare l’identificazione del pubblico con le emozioni dei personaggi. Ho aderito al progetto di Giorgia Cecere con entusiasmo; “Sulla giostra” racconta una storia che sembra essere molto vicina alla regista, basata sull’accettazione del proprio destino e di quella “giostra” chiamata vita».