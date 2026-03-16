La notte degli Oscar 2026 : tra sorprese e applausi, Hollywood celebra i nuovi protagonisti del “cinema”

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La notte più attesa del cinema mondiale ha nuovamente acceso i riflettori su Hollywood. La 98ª edizione degli Academy Awards, ospitata al Dolby Theatre di Los Angeles, ha celebrato il meglio della produzione cinematografica internazionale con una serata ricca di emozioni, sorprese e trionfi annunciati.

Il grande protagonista della serata è stato Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), che ha conquistato il premio più ambito, quello per il Miglior Film, imponendosi come l’opera simbolo di questa stagione cinematografica. Il film, diretto da Paul Thomas Anderson, ha convinto critica e Academy grazie a una regia potente e a una narrazione intensa, portando a casa anche la statuetta per la Miglior Regia, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio e miglior casting.

Tra le interpretazioni più applaudite spicca quella di Michael B. Jordan, premiato come Miglior Attore Protagonista per il film I peccatori (Sinners). L’attore ha offerto una performance intensa e magnetica, capace di conquistare pubblico e critica, mentre il film ha vinto anche l’oscar per la miglior colonna sonora e la miglior fotografia.

Sul fronte femminile, la statuetta per la Miglior Attrice Protagonista è andata a Jessie Buckley per il suo ruolo nel film Hamnet – Il figlio perduto di Shakespeare, un’interpretazione delicata e profondamente emotiva.

La categoria dei non protagonisti ha regalato altri momenti memorabili: Sean Penn ha ottenuto l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista proprio per Una battaglia dopo l’altra, mentre Amy Madigan ha conquistato la statuetta come Miglior Attrice Non Protagonista per il film Armi (Weapons).

Tra i premi più attesi della serata c’era anche quello per il Miglior Film Internazionale, assegnato alla pellicola norvegese Valore sentimentale (Sentimental Value), capace di conquistare l’Academy con una storia intima e universale. Nel campo dell’animazione, invece, ha trionfato Cacciatori di demoni del K-Pop (KPop Demon Hunters), che ha saputo unire spettacolo visivo e originalità narrativa.

La serata ha premiato anche il grande cinema spettacolare. Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar: Fire and Ash) si è aggiudicato l’Oscar per i Migliori Effetti Visivi, confermando la tradizione della saga nel campo dell’innovazione tecnologica. Anche il film Frankenstein (Frankenstein) ha brillato nelle categorie tecniche, vincendo diversi premi legati alla scenografia, ai costumi e al trucco.

Gli Oscar 2026 hanno dunque confermato una tendenza sempre più evidente: accanto ai grandi blockbuster trovano spazio opere più autoriali e intime, capaci di raccontare storie profonde e universali. Una notte che ha celebrato il cinema in tutte le sue forme, ricordando ancora una volta perché questa arte continua a emozionare milioni di spettatori in tutto il mondo.