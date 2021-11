«La Partita nel Fango – Un giorno nella vita di Maradona», il doc che celebra l’uomo e il campione

“20” RICORDA EL PIBE DE ORO CON UN REPORTAGE DI GABRIELLA SIMONI: «LA PARTITA NEL FANGO – UN GIORNO NELLA VITA DI MARADONA»

A un anno dalla scomparsa di Maradona, il canale “20” ricorda il Campione e l’Uomo, con il reportage di Gabriela Simoni «La Partita nel Fango – Un giorno nella vita di Maradona», in onda giovedì 25 novembre, in prima serata.

In questi tempi sospesi di pandemia, sembra ieri che la notizia della scomparsa del campione dei campioni, Diego Armando Maradona, lasciava questo mondo per entrare nell’Olimpo delle Divinità. Celebrato in vita e in morte, lo ricorda il film documentario su Maradona «La Partita nel Fango – Un giorno nella vita di Maradona».

L’approfondimento dà conto, in particolare, del giorno il cui El Pibe de Oro giocò la famosa Partita nel Fango: era l’inverno 1985, il Napoli aveva vinto lo scontro con il Torino e, nonostante la squadra fosse in lotta per la salvezza, era schierata nella sua totalità sul campetto di Acerra, un pantano buono per coltivare le patate.

L’inviata Mediaset ha raccolto le testimonianze di chi era lì, per assistere a un incontro che è rimasto scolpito nella memoria di chi era presente e non, e che oggi sarebbe impossibile ripetere.

A bordo campo, una folla adorante di donne, uomini e ragazzini: assistono a una partita di beneficenza, per aiutare un bambino del posto gravemente malato. Il presidente Ferlaino era contrario, ma all’uomo-simbolo della città partenopea non interessava: la partita si giocò. Novanta minuti dedicati a chi aveva bisogno: uno scugnizzo in difficoltà, un pilluelo che a Dieguito avrà ricordato il giovane Telusa del barrìo di Buenos Aires, prima che diventasse l’immortale El D10S.

Le serata-omaggio si conclude con il docufilm Silenzio, parla Diego.

Frammenti di interviste rilasciate da Maradona, con materiale raro tratto dall’archivio digitale Mediaset: come la registrazione in italiano della canzone Amica mia; le partecipazioni a programmi storici come Record, Calciomania, A tutto campo, Pressing e Appello del Martedì; oltre a tanti momenti indimenticabili della sua luminosa carriera.