La programmazione di novembre di Starzplay in Italia

Starzplay è un servizio di video on demand offerto da Starz, attualmente disponibile in Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Messico, Brasile e altri 19 paesi.

Nato nel 2008 come servizio di streaming in partnership con Netflix, nel 2012 è tornato di sola proprietà di Starz e nel 2015 è iniziata l’espansione al di fuori degli Stati Uniti, mentre nel 2016, in patria, il servizio è stato riunificato con l’app e il sito Starz.com.

È possibile abbonarsi al servizio tramite l’app ufficiale o alcune piattaforme di video on demand; il servizio in abbonamento offre contenuti originali di Starz, serie televisive e film la cui disponibilità varia da paese a paese.

Per quanto riguarda l’Italia anovembre sono previste due nuove avvicenti serie che analizzano il male nei suoi vari aspetti, in grado di deatre suspence, stupore e attesa introducendo peraltro le 4 puntate della docu-serie Seduced: Inside the NXIVM Cult: il racconto in prima persone dello straordinario e straziante percorso di India Oxenberg, circuita e trascinata nel mondo oscuro e criminale da un famigerato gruppo di auto-aiuto diventato una setta di schiave sessuali sotto il nome di NXIVM.

Adrelina a grandi dosi anche nella serie No Man’s Land che ci trasporta nelle profondità della guerra civile siriana attraverso gli occhi di un giovane francese. Giunto in Siria per ritrovare sua sorella viene trascinato nel conflitto tra un’unità di combattenti curde, le YPJ, e l’ISIS.

La programmazione delle Serie prevede:

SEDUCED: INSIDE THE NXIVM CULT, dal 15 novembre che racconta lo straordinario e straziante percorso di India Oxenberg – figlia dell’attrice di Hollywood Catherine Oxenberg e discendente di una famiglia reale europea – che è stata trascinata nel mondo oscuro e criminale di un famigerato gruppo di auto-aiuto diventato una setta di schiave sessuali sotto il nome di NXIVM.

NO MAN’S LAND: DAL 22 NOVEMBRE: una storia che trascina nelle profondità della guerra civile siriana attraverso gli occhi di Antoine (Felix Moati), un giovane francese, che parte alla ricerca di sua sorella (Melanie Thierry), presumibilmente morta. Mentre tenta di svelare il mistero sulla sorella Antoine finisce per unirsi ad un’unità di combattenti curde, le YPJ, il più grande incubo dell’ISIS, e ad un gruppo disordinato di idealisti internazionali che hanno lasciato i propri paesi per aiutarle nei combattimenti. Spie e vittime innocenti, No Man’s Land dipinge un ritratto acuto degli uomini e delle donne coinvolti in questo conflitto globale e fornisce uno sguardo unico sui tragici eventi in Siria e sul modo in cui influenzano il mondo intero.

THE SPANISH PRINCESS SECONDA PARTE: ritorna con la storia della regina Caterina (Charlotte Hope) e di Enrico VIII (Ruairi O’Connor). A capo della corte più affascinante d’Europa e amatissimi dal loro popolo, insieme assicurano orgoglio, sicurezza e forza all’Inghilterra, che riesce così a resistere alle minacce dall’estero.

Le difficoltà di Caterina a concepire un erede mette a rischio il suo matrimonio e la sua posizione a corte, e la portano ad ossessionarsi sulle scelte fatte in passato. Nonostante stia dimostrando di essere una diplomatica, un’ispirazione nazionale e persino un comandante militare, Caterina deve lottare duramente per salvare il suo amore con il re e per preservare la pace e la prosperità del loro regno.

POWER BOOK 2: GHOST

Power Book II: Ghost riprende poco dopo gli eventi sconvolgenti di Power e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) che si divide tra e il suo desiderio di liberarsi dell’eredità di suo padre e la crescente pressione per salvare la sua famiglia, inclusa la madre Tasha (Naturi Naughton) che sta affrontando le accuse per l’omicidio commesso da suo figlio. A tutto si aggiunge il difficile approccio con l’Università Ivy League che Tariq sta frequentando per guadagnarsi l’eredità.Solo per la prima volta nella sua vita, Tariq è costretto a dividere il suo tempo tra lo studio e l’urgenza di pagare Davis MacLean (Clifford “Method Man” Smith), l’avvocato difensore bramoso di fama che è l’unica speranza di Tasha di essere scagionata e di fuggire dalle accuse del neo nominato procuratore USA Cooper Saxe

FLESH AND BONE, DAL 9 NOVEMBRE

Flesh and Bone segue le vicende di Claire, una giovane ballerina dal passato problematico, che si unisce a una prestigiosa compagnia di ballo Newyorkese. Claire è una ballerina eccezionale ma i suoi tormenti interiori e la sua aspirazione la portano verso atteggiamenti imprevedibili e coinvolgenti. Una serie oscura , cruda e complessa che esplora il mondo fascinoso e anomalo del balletto.

ANIMAL KINGDOM 4, DAL 1 NOVEMBRE

Questo family crime drama segue le vicende di un adolescente che si trasferisce da alcuni parenti stravaganti in una città costiera della California del Sud, dopo la morte di sua madre. Trascinato nella loro vita di eccessi, presto scopre che tutto ciò è finanziato da attività criminali e che unirsi a questa famiglia comporta pericoli difficili da gestire.

Per la sezione films la programmazione è invece la seguente:

THE AMERICAN:

In seguito ad una missione andata in malora in Svezia, l’assassino Jack decide di andare a vivere in Italia e ritirarsi in campagna con l’intenzione di restare anonimo. Al suo arrivo però, diventa amico di un prete e intraprende una relazione sentimentale con una donna bellissima di nome Clara. Tuttavia ha una fondamentale imcombenza da gestire: portare a termine l’ultima missione assegnatagli.

ELYSIUM:

Nel 2154 i ricchi vivono nel lusso della stazione spaziale Elysium mentre il resto dell’umanità sopravvive a stento sulla Terra. Un operaio, che non ha più nulla da perdere, decide di ribellarsi per dare vita ad un nuovo inizi.

GANGS OF NEW YORK, DAL 1 NOVEMBRE

Sullo sfondo dei massicci flussi di immigrazione nella New York del 1863, la guerra tra due bande nasconde motivazioni personali e un feroce desiderio di vendetta: un giovane irlandese vuole onorare la morte del padre.

BLINDSPOTTING,DAL 1 NOVEMBRE

Daveed Diggs e Rafael Casal, amici d’infanzia nella vita reale, hanno scritto insieme questa sceneggiatura a metà degli anni 2000. Raccontano una storia attuale quanto cruda, sul miscuglio di razze e classi sociali nel contesto della rapida gentrification della città di Oakland.

CAPTAIN PHILLIPS, DAL 1 NOVEMBRE

La storia del dirottamento della nave porta container U.S.A. Alabama da parte di una banda di pirati Somali avvenuto nel 2009. Il film è allo stesso tempo un thriller ad alta tensione ed un ritratto della miriade di effetti collaterali della globalizzazione. La storia è incentrata in particolare sulla relazione tra il Comandante della Alabama, il Capitano Richard Phillips, e la sua controparte somala, Muse.

L’ETÀ DELL’INNOCENZA,DAL 1 NOVEMBRE

Con ben cinque nomination agli Oscar®, compresa quella per i migliori costumi, l’adattamento del 1993 di Martin Scorsese del romanzo di Edith Wharton si svolge nel contesto elegante delle ricche famiglie newyorkesi degli anni ’70.