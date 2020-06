Si riparte, con fatica, ma si riparte. Da giovedì 25 giugno Cinecittà World riapre i cancelli del Parco divertimenti che conta 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno. Lo fa garantendo la massima sicurezza, grazie a una piattaforma tecnologica che permetterà tramite il proprio cellulare di acquistare e prenotare tutto, anche ordinare il pranzo e farselo servire e saltare le code alle attrazioni.

Dal 3 luglio, poi, sarà possibile compiere un viaggio indietro nel tempo, visto che aprirà il parco “Roma World”, che permetterà agli ospiti di vivere un giorno da antico romano. Le novità sono state presentate in una conferenza stampa alla Casa del Cinema dal Presidente di Cinecittà World Roberto Bosi e dall’amministratore delegato Stefano Cigarini, con l’assessore al turismo di Roma Capitale Carlo Cafarotti.

“Abbiamo continuato ad investire, crediamo in questa attività, pensiamo che questa risorsa e ricchezza del territorio debba essere utilizzata ancora meglio” – ha spiegato il presidente Bosi mentre l’assessore Cafarotti ha sottolineato come in questo momento la fiducia nel futuro sia fondamentale e che Cinecittà World rappresenta un “posto dove divertirsi, passare una giornata in sicurezza e rappresenta una fortuna per i romani”.

All’amministratore delegato il compito di spiegare i conti economici del gruppo e come il lockdown di questi mesi abbia colpito le attività del gruppo. “In 3 anni abbiamo registrato una crescita del 360%, registrato con 400mila presenze che hanno fatto diventare Cinecittà World il 1° parco di Roma, con il bilancio 2019 in attivo, e di passare da 30° a 4° Parco in Italia” ha detto durante l’incontro con la stampa.

Adesso partirà una nuova fase: in 3 anni Cinecittà World aprirà 2 nuovi parchi. Il primo è già pronto: il 3 luglio inaugurerà Roma World, in un’area accanto a quella già conosciuta, con un parco in cui gli ospiti potranno vestire, mangiare e dormire come gli antichi Romani, diventare “Gladiatore” per un giorno,correre sulle Bighe di “Ben Hur”. Il secondo progetto, poi, si chiamerà Aqua World, e sarà il nuovo Parco Acquatico di Cinecittà World: accanto all’attuale Cinepiscina aprirà il fiume lento Paradiso, un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina con gommoncini e poi prenderà vita la spiaggia Phuket Beach.

In attesa di queste novità, dal 25 giugno il nuovo Regno del Ghiaccio, Playground con 4 attrazioni sulla neve, sarà ad ingresso gratuito. Ci sarà un nuovo percorso nel parco e nuova location per 4 attrazioni rimodulate: Tazze e Saltarello nell’Area Roma, mentre Torre di Controllo e Bici Volanti si spostano a Spaceland. Cresce l’Horror House, con 3 nuove sale, dedicate a Saw e all’ambiguo Hannibal Lecter.

