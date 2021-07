“ La Ragazza con il braccialetto “ partecipa alla Festa Internazionale del Cinema Francese

Presentato con successo al Festival di Locarno e vincitore del Premio César per la Miglior Sceneggiatura non originale La ragazza con il braccialetto è un noir teso e avvincente, che racconta la vita di Lise, un’ enigmatica adolescente, accusata dell’ omicidio della sua migliore amica e costretta, in attesa del giudizio in Corte d’ Assise, a portare alla caviglia un braccialetto elettronico. I suoi genitori la sostengono, cercando la maniera migliore di far fronte al dramma che ha colpito la famiglia, ma, durante il processo, emergono aspetti della personalità di Lise inattesi e sconcertanti, che rendono difficile anche per loro discernere la verità.

Chi è veramente Lise? Conosciamo davvero chi amiamo?

La Ragazza con il Braccialetto è un “courtroom drama” incalzante e appassionante per i toni del dibattimento con cui difesa e pubblico ministero sostengono e dipanano le reciproche argomentazioni e, al tempo stesso, il suo racconto apre uno squarcio sul mondo inquieto dell’ adolescenza, interrogandosi su quanto un giudizio morale possa essere condizionante nella società attuale, che sembra non comprendere più i giovani e i loro comportamenti. Un film dai contenuti significativi e di grande attualità per quanto riguarda il mondo dei giovani contemporanei.