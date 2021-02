“ La stanza “: Michele Placido poliziotto contro il cyber bullismo

Sabato 7 febbraio, prima della edizione delle 14 del telegiornale, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, su Rai3 e su Raiplay sarà visibile in modalità lineare con l’opzione dell’audiodescrizione realizzara da Rai Pubblica Utilità e nella versione VR su Rai Cinema Channel VR oltre che nella sezione VR Stories sulla piattaforma Rad., scaricabile gratuitamente da PlayStation Store un film breve sul cyberbullismo con Michele Placido e Nicoletta Romanoff dal significativo titolo de ” La Stanza “.

La regia è di Giuseppe Alessio Nuzzo.

Il cortometraggio è supportato anche da House Of Talent, la più importante crew di influencer italiana, formata da ragazzi giovanissimi che promuoveranno il corto su Instagram e racconteranno il progetto nell’ambito di eventi online formativi organizzati con ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia e sarà anche il primo film ad essere lanciato in una room di Clubhouse, il nuovo social network che dà spazio a conversazioni live in tempo reale. Il 7 febbraio alle 18 verrà creata una stanza per discutere delle tematiche del corto con alcuni talents e ospiti prestigiosi, moderati da Marta Basso co-founder di Clubhouse Italia.

È il giorno di Natale. Andrea sta chattando, solo la luce bianca dello schermo del computer illumina la stanza buia. Ad un tratto i suoi genitori entrano sconvolti nella camera insieme ad un poliziotto: una foto nuda di Andrea è stata pubblicata su internet. Andrea cambia casa, scuola, amici per scappare all’inferno che quella foto gli ha procurato, ma inutilmente: l’artefice di tutto riesce a trovarla nuovamente. Andrea non regge più la pressione di questa situazione, accende la webcam e registra un video per raccontare la sua tragica storia, l’ultimo prima di suicidarsi. Ma la vita regala, però, un’altra opportunità…

La stanza è un progetto sia lineare che in realtà virtuale 360° 3D realizzato con Polizia di Stato, Ministero dei Beni e delle attività Culturali, e SIAE, Film Commission Regione Campania, Comune di Acerra, Agenzia Nazionale Giovani. Nel cast Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Michele Rosiello, Pamela Camassa e Gina Amarante, con le musiche di Anastasio.