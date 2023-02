La storia di Tamina: passione per il calcio che diventa occasione per crescere ed integrarsi

La storia di Tamina: passione per il calcio che diventa occasione per...

Verrà presentato martedì 21 febbraio al Cinema Farnese di Roma alla presenza della Presidente della RAI Marinella Soldi con una introduzione di Luca Milano – Direttore Rai Kids e di Simona Ercolani – AD e Direttore Creativo Stand By Me, “Crush – La storia di Tamina” una serie di fictions che trattano di una ragazza afghana di tredici anni fuggita in Italia dopo la conquista del potere nel suo paese da parte dei talebani e che cerca di inserirsi a scuola e in un contesto sociale molto diverso da quello di partenza.

La serie parla di coraggio e di resistenza, ma anche di amicizia, amore e sport, narrata con tono divertente e guidata della splendida tenacia della giovane protagonista.

Per sua fortuna conosce l’italiano, perché i suoi genitori lavoravano a Herat per la cooperazione italiana ed é è anche un’ottima calciatrice – il calcio femminile era diventato popolare in Afghanistan negli anni scorsi – e il suo desiderio di riprendere a giocare a calcio nella sua scuola è una molla per superare le difficoltà di inserimento.

La sua passione per il calcio costituirà l’occasione per la sua integrazione e per la sua crescita.

Le fictions verranno trasmesse in anteprima su RaiPlay da giovedì 24 febbraio.