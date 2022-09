La storia d’Italia attraverso le sue stazioni in una interessante Mostra all’Auditorium Parco della Musica

Cento preziose immagini provenienti dall’archivio Luce e dalla Fondazione Ferrovie dello Stato per ricostruire la storia del nostro Paese attraverso luoghi simbolo che rappresentano tanto lo sviluppo che la storia della società nel tempo che, proprio come fanno i treni, avanza inesorabilmente, saranno presentate nell’ambito di una mostra, “ La memoria delle stazioni”, che si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 16 settembre all’1 novembre 2022.

Foto di ben otto tra le più importanti stazioni ferroviarie italiane e racconti di scrittori nativi delle città nelle quali le stazioni sorgono (Mauro Covacich per Trieste, Gaia Manzini per Milano, Tiziano Scarpa per Venezia, Enrico Brizzi per Bologna, Sandro Veronesi perFirenze, Melania Mazzucco per Roma, Valeria Parrella per Napoli, e Nadia Terranova per Messina ) per raccontare non soltanto la storia passata ma anche, possibilmente, il presente ed il passato utilizzando ben venti foto opera di Anna Di Prospero.