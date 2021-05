“La Vacinada” di Checco Zalone e la dedica del Premio Oscar Helen Mirren

Pubblicato sui social la settimana scorsa, venerdì 30 aprile, “La Vacinada”, il video ufficiale della nuova canzone di Luca Pasquale Medici alias Checco Zalone alias “Oscar Francisco Zalon”, in poche ore è diventato virale, diffondendosi su tutti i canali, dalla messaggistica alla televisione.



E questo grazie all’ennesima, arguta e spiazzante intuizione dell’autore, capace ancora una volta di leggere l’attualità nella maniera più feconda e “contagiosa”, unendo de-costruzione, ri-costruzione e conseguente sensibilizzazione sociale (nella fattispecie, la campagna vaccinale); grazie al testo della canzone, “demenziale” solo in superficie, al fondo invece di sottile intelligenza, con quei provocatori capovolgimenti, le impietose figure retoriche e gli accostamenti dissacranti che ci hanno fatto amare il personaggio Checco Zalone fin dai suoi esordi televisivi; grazie all’ammiccante melodia latina calata nella solare e avvolgente ambientazione salentina… ma grazie anche allo “special guest” del video, la protagonista “vacinada” del titolo: l’attrice premio Oscar Helen Mirren.





La quale oggi, mercoledì 5 maggio, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla collaborazione con Checco Zalone, parole di un Premio Oscar che confermano il talento, umano ed artistico, dell’“Oscar” nostrano: «Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme con lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme».